Beneficios tributarios en Santa Fe: una "soga" para los contribuyentes que estén al día

La Administración Provincial de Impuestos (API) de Santa Fe reafirmó la vigencia de los beneficios tributarios destinados a quienes se encuentren al día con sus obligaciones fiscales al 31 de diciembre de 2025. Esta medida está pensada como incentivo al cumplimiento y permite una reducción significativa en el pago de impuestos provinciales durante 2026.

Según el comunicado oficial, aquellos contribuyentes sin deudas en la fecha límite podrán acceder a un 20% de descuento en el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, además de evitar el pago de la sexta cuota de este tributo. Estos beneficios forman parte del régimen de “Buen Contribuyente”, contemplado en la Ley Tributaria 2026.

Si los contribuyentes combinan el beneficio de “Buen Contribuyente” con el pago total anual, junto a la exención de la sexta cuota, podrán alcanzar un descuento global de hasta el 56%, el porcentaje más alto disponible bajo este esquema.

Además, quienes adhieran al débito automático podrán sumar un 15% de descuento por cuota, lo que eleva el beneficio acumulado hasta un 46% para quienes mantengan sus cuentas al día y utilicen este medio de pago.

En lo que respecta al Impuesto de Patente Automotor, se mantienen los beneficios ya vigentes para 2025: un 35% de descuento para quienes realicen el pago anual y un 15% de descuento por cuota para quienes adhieran al débito automático.

La API también recordó que se pueden gestionar trámites y liquidar deudas online a través de la plataforma oficial, con la posibilidad de descargar boletas o iniciar convenios de pago. Desde 2025, además, se puede abonar utilizando cualquier billetera digital mediante QR interoperable presente en las boletas.

Finalmente, la administración destacó que quienes tengan convenios de pago vigentes más allá del 31 de diciembre de 2025 no serán considerados “buen contribuyente” para los efectos de los descuentos descritos, por lo que se recomienda regularizar deudas antes de la fecha límite.