Rubro por rubro: balance económico del primer cuatrimestre y proyecciones de lo que viene

Tanto los índices sectoriales como los generales marcan que en este primer cuatrimestre de 2022 la actividad económica de Rosario en particular, y de la provincia de Santa Fe en general, profundizan el camino de recuperación iniciado en 2021, alcanzando y en algunos casos superando los niveles de prepandemia. Más allá del desborde inflacionario, la escasez de materia prima y la incertidumbre energética, las expectativas son favorables para el resto del año. Pero el crecimiento dejó expuesto otro problema: la falta de mano de obra no sólo calificada, también básica, es un déficit compartido por todos los sectores.

Ecos365 consultó al secretario de Desarrollo Económico y Emplo municipal Sebastián Chale, a referentes de la Cámara de la Construcción como Ricardo Griot y Rubén Llenas, a Carlos Garrera de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), a Edgardo Moschitta de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario (FECOI) y a Eduardo Taborda de la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (FECECO) para que den cuenta del estado en el que se encuentra cada sector del cual son referentes y tracen pronósticos para lo que viene.

Sebastián Chale, secretario de Desarrollo Económico municipal

Actividad económica: “Tuvimos un buen arranque de año, sobre todo en materia industrial, más allá de algún nubarrón negro respecto a la cuestión macroeconómica y a la provisión de materia prima”.

Empleo: “Hay un crecimiento importante, en el primer trimestre subimos un 6% interanual. Ahora el problema está más del lado de la falta de mano de obra en algunos sectores”.

Fuente: Rob Lambert

Ricardo Griot (PECAM)

Actividad: “La construcción viene con un ritmo acelerado, pero con complicaciones por el contexto inflacionario, la falta de insumos y de mano de obra, algo normal cuando se produce un crecimiento, pero ahora complejizado por el contexto de alta suba de precios”.

Problemas: “En obra pública, los contratos a largo plazo con cláusulas de ajustes que no representan la realidad impiden trabajar con normalidad, mientras que en el sector privado la falta de insumos provoca demoras y la inestabilidad macro dificulta la toma de decisión de compra, complicando las inversiones de desarrolladores”.

Rubén Llenas (Cámara Argentina de la Construcción, delegación Rosario)

Actividad: “El fin de año pasado nos encontró con mucho trabajo, y ese arrastre y las nuevas licitaciones nos hacen pensar en que el 2022 será bueno. De hecho hoy estamos en 1,1 millón de toneladas mensuales de consumo de cemento, que es una marca muy importante”.

Reclamos: “La inflación nos está golpeando mucho, y se hace imperioso modificar la redeterminación de precios para cumplir contratos de obra pública. También se debe avanzar con los prometidos incentivos a la construcción y con la promoción al crédito hipotecario, dos ítems que el presidente se había comprometido a trabajar para este año”.

Fuente Nathan Waters

Carlos Garrera (FISFE)

Actividad: “En abril sigue el crecimiento en general de la actividad, tal vez no a la velocidad de antes, pero de manera sostenida. En la medida en que se mantuvo el diálogo con el Banco Central y el Gobierno nacional y provincial para la gestión de insumos, ninguna empresa tuvo que parar. Pero estas cuestiones nos marcan también la necesidad de avanzar con cadenas de valor integrales para no depender tanto del exterior”.

Energía: “Había un temor respecto al abastecimiento energético, pero hasta ahora no hemos tenido restricción. Ayudó el hecho de que se hayan demorado los primeros fríos. De cualquier modo estamos trabajando en un plan para que si esto ocurre, la afectación sea la menor posible”.

Perspectivas: “Si seguimos en esta tensa calma, las perspectivas son favorables, aunque hay algunos problemas para conseguir mano de obra calificada para sostener el crecimiento. Tenemos que encargarnos nosotros de capacitar al personal”.

Edgardo Moschitta (FECOI)

Actividad: “A fines de 2021, y después del sofocón de covid de enero, empezamos a notar un recupero a niveles de 2019, pero con nuevos problemas como la falta de abastecimiento de insumos críticos y de energía. Todo esto está retroalimentando la inflación, que se está volviendo muy difícil de controlar”.

Paritarias: “Se están cerrando en general por tramos, en líneas con expectativas inflacionarias del orden del 60%. El problema es que si el mercado se lo permite, por fuerza se traslada a precios, y entramos en un círculo inflacionario preocupante”.

Empleo: “El problema de la falta de personal es bastante generalizado, es increíble que cueste conseguir tanto un empleado en un país que tiene desocupación. Esto tiene que ver con la pérdida de capacitación que ha sufrido la población con el correr de los años, y con la decadencia de la cultura del trabajo. Nosotros desde FECOI cada vez hacemos más capacitaciones al personal”.

Fuente: Clay Banks

Eduardo Taborda (Fececo)

Actividad: “Venimos en crecimiento, pero la comparación es con dos años casi nulos. Igualmente el comercio no se reactivó por completo, ya que la cantidad de unidades vendidas hoy no alcanzan a tomar la velocidad de 2019”.

Tipo de consumo: “La gente hoy al verse ahogada porque se le desvanecen pesos, compra, porque no tiene capacidad de ahorro. Pero esto que de alguna manera favorece al consumo, no es lo ideal, porque además no hay previsibilidad. Lo que más se vende son productos de uso cotidiano, y en menor medida vestimenta, electrónicos y artefactos del hogar”.

Faltantes: “Lo que vendemos hoy no sabemos si lo podremos reponer. No hay materia prima ni importación de producto terminado. Entonces, ¿dónde invierte el comerciante lo que recauda? La escasez se ve en todos los rubros”.

Financiamiento: “En Argentina financiarse siempre fue caro. La burocracia de sacar un crédito es muy alta y los comercios fueron golpeados muy fuerte en este tiempo. Algunos arrastran deudas y a otros se les complica acceder a préstamos”.