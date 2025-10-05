Santa Fe analiza rebaja de impuestos, inversiones en pausa y rumores de lobbies: el cóctel que mira con atención el mercado

En otra semana atravesada por la incertidumbre financiera y la expectativa por el apoyo real que pueda llegar desde Estados Unidos, el clima empresarial argentino tuvo su propio capítulo local: el AmCham Agribusiness Forum 2025, que reunió a CEOs, ejecutivos, ministros y referentes del agro en el Alvear Icon de Buenos Aires.

Allí, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, sorprendió al anticipar que la provincia evalúa una baja gradual de impuestos. Lo dijo en el panel que compartió con su par de Mendoza, Víctor Fayad, y generó curiosidad en el auditorio, porque el dato no figuraba en la agenda pública. Según trascendidos, el equipo económico analiza la posibilidad de compensar parte de las facturas energéticas con créditos en Ingresos Brutos, como modo de aliviar la carga impositiva de empresas industriales radicadas en la provincia. Por ahora, solo una idea en borrador, pero que muestra la intención política de marcar un rumbo procompetitivo.

Esta idea se suma al análisis sobre la posibilidad de una regionalización tributaria para mejorar la competitividad de las empresas santafesinas radicadas en zonas alejadas de los grandes centros logísticos, como adelantamos hace semanas en esta columna.

Inversiones que se enfrían

El anuncio se da en un contexto donde varios proyectos privados están en pausa, a la espera del resultado electoral del 27 de octubre. Empresas agroindustriales con base en el cordón del Gran Rosario confirmaron a Ecos365 evalúan ampliaciones o mejoras de plantas, pero postergan definiciones. Incluso, también una multinacional de maquinaria agrícola decidió frenar una inversión local vinculada al lanzamiento de un nuevo producto. La explicación combina incertidumbre económica, inestabilidad política y el impacto del dólar global en la ecuación de costos.

Las decisiones de postergación de dan en un contexto, como recordó Ramiro Costa, de la Bolsa de Cereales, la producción podría alcanzar un récord de 143 millones de toneladas en 2025/26, apenas 3 millones más que el récord de hace siete años. Un crecimiento exiguo que hace que Argentian pierda año a año participación de mercado.

Decathlon, los lobbies y el déjà vu rosarino

En paralelo, creció el rumor —nunca confirmado— de que habría trabas al desembarco de Decathlon en Rosario, uno de los jugadores más grandes del mundo en indumentaria y equipamiento deportivo. La versión, difundida en el círculo rojo local, recordó viejos antecedentes: Farmacity en el rubro farmacéutico, Jaguar en supermercados, y Grido en heladerías, todas firmas que encontraron resistencias locales a su llegada.

Aunque desde el municipio y las cámaras empresarias lo niegan, el tema reabrió el debate sobre la apertura del mercado y la presión de ciertos grupos que buscan frenar la competencia externa. Y reavivó la comparación entre cómo le fue a Córdoba y a Rosario en estos años.

Más allá de la disputa, en el sector coinciden en que el verdadero desafío no está en las tiendas físicas sino en el avance de las compras online internacionales, que vienen erosionando las ventas locales con envíos puerta a puerta y precios imposibles de igualar.

Mercado en tensión y alerta por concentración

La venta de Carrefour Argentina, en la que participan cuatro grupos interesados, también mantiene en vilo a empresarios y analistas locales. Si dos de los principales actores en disputa (Coto y Jumbo) se quedan con la cadena, ¿podrían alcanzar una posición dominante en el segmento de supermercados? ¿Alguien se opondría? Son preguntas e inquietudades genera entre proveedores y pymes locales.

“Sería un mal síntoma para la competencia, y una señal disuasoria para nuevos jugadores”, advierten fuentes empresarias, que comparan la dinámica local con el ritmo expansivo de Córdoba, donde las inversiones minoristas y de servicios se multiplicaron en los últimos años. Quienes insisten en que no es así recuerdan el desembarco de los que manejan la cadena Zara con el local exclusivo de Nike.

Justicia e inversiones en la industria local

En el plano judicial, esta semana se conoció la absolución de gerentes de la multinacional alemana Mahle, acusados por una pyme local por retención indebida de bienes después de varios años de idas y vueltas, pero se esperan nuevos capítulos de esta fábrica que supo ser un foco de resistencia gremial por la producción local a comienzos de la década pasada.

En el ámbito productivo, las noticias positivas fueron que AFV Industrial, fabricante de sistemas de ventilación y filtrado, ampliará su planta en 2026, impulsada por la demanda del sector lácteo. Y que Vidalac, alimenticia con base en Sauce Viejo, construirá un centro logístico de 24.000 metros cuadrados para almacenamiento y distribución, buscando reducir intermediarios y ganar competitividad.

Cielos abiertos y señales de gestión

Otra de las noticias positivas de la semana fue que el Gobierno provincial confirmó que Rosario tendrá vuelo directo a Madrid, operado por World2Fly, resultado de gestiones iniciadas en 2023. Además, Jetsmart y Flybondi evalúan nuevas rutas desde Fisherton, seducidas por tasas aeroportuarias más bajas y una pista renovada.

En medio de un escenario cargado de señales cruzadas —rebajas impositivas bajo análisis, inversiones pausadas, lobbies en danza y normas que buscan flexibilizar viejas rigideces—, la sensación es que Santa Fe busca mostrarse activa, pero enfrenta el desafío de acelerar decisiones en un contexto donde el capital prefiere esperar.