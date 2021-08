Se disparó la venta de paquetes del Mundial Qatar 2022 para ver a Lionel Messi: cuánto salen

Muy posiblemente el Mundial de Qatar 2022 será el último de Lionel Messi, que pudo sacarse la espina con la Selección Argentina y consagrarse en la Copa América en Brasil. Muchos argentinos ya comenzaron a ahorrar pensando en esa cita y algunas agencias de turismo ya promocionan sus paquetes.

Cabe recordar que el evento será en noviembre, y que todavía la Selección no se clasificó. Es por eso que algunas empresas permiten reservar ahora con posibilidad de lograr un reembolso si el equipo de Lionel Scaloni no clasifica, o si surge algún imprevisto personal.

Los precios van de los u$s4.928 hasta los u$s7.869, dependiendo de la cantidad de partidos a los que se desee concurrir, el hospedaje y si se cuenta o no con las entradas para los partidos. Cabe aclarar que ese valor no incluye los tickets aéreos, ya que aún no están disponibles por parte de las aerolíneas. Los valores de los mismos oscilan los u$s1.000 y u$s1.300, según las escalas y el tiempo de viaje elegido.

Por caso, una agencia ofrece un programa para los primeros dos partidos de la fase de grupos, cuyo precio es de u$s4.928: incluye ocho noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en Doha (capital de Qatar y epicentro de la Copa del Mundo), excursiones por la ciudad y el desierto, traslados desde el aeropuerto y hacia los estadios, y asistencia al viajero.

No cuenta, en este caso, con los aéreos y las entradas. Si la idea es ver los tres partidos de la primera ronda, con doce noches de hotel y los mismos servicios incluidos, el precio del paquete sube a u$s6.317. Se puede pagar en cuotas hasta el día del sorteo del fixture.

Otra agencia ofrece el paquete para los tres primeros partidos y con las entradas incluidas. En ese caso, el valor es de u$s7.159 (sin aéreo) y cuenta con alojamiento por 13 noches en un hotel de Dubai, con traslados desde esa ciudad a Doha los días de partido, asistencia médica y los tickets para los encuentros de la Selección en categoría 2.

Los vendedores aseguran que desde que la Selección se consagró en la Copa América, se incrementó un 50% la demanda de paquetes para el Mundial. Además de precio, los argentinos están buscando mucha flexibilidad, y por eso las agencias ofrecen congelar la tarifa con una seña (se estima que dentro de un año los paquetes costarán u$s2.000 más) y la posibilidad de reembolsar el dinero.