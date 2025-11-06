Ser de clase media hoy: ¿que sueldo se necesita para pertenecer?

Ser de "clase media" en Argentina se determina en función de los ingresos de los hogares. Esta clasificación socioeconómica se caracteriza por tener un estilo de vida relativamente cómodo.

De acuerdo con un reciente estudio de la consultora LCG, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el último año la clase media incorporó a 7,7 millones de personas, impulsada principalmente por la desaceleración de la inflación.

En paralelo, los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente aquellos disponibles en su sistema de canastas, permiten determinar los ingresos que definen cada segmento.

Cuánto hay que ganar en noviembre para ser clase media

Según las más recientes cifras de IDECBA, un hogar tipo, integrado por dos adultos económicamente activos y dos hijos menores, necesita más de $1.597.902,17 mensuales para ser considerado de "clase media frágil" en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, para ser catalogado dentro de la "clase media", el ingreso familiar debe superar los $1.997.377,71.

Este monto se ubica por encima de la Canasta Básica Total (CBT) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en septiembre de este año alcanzó los $1.176.852 para una familia del mismo tipo.

Por su parte, el informe del IDECBA también detalla que los hogares con ingresos superiores a $6.391.608,68 mensuales forman parte del segmento "acomodado" o "clase alta".

Las cifras surgen del informe "Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires", que el organismo publica mensualmente para determinar en qué nivel socioeconómico se ubican las personas y familias según sus ingresos.