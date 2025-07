Sidersa rompe el molde: una siderúrgica argentina que invierte u$s300 millones y apuesta a todo en casa

Sidersa rompe la historia del acero: invertirá 300 millones de dólares en la siderurgia más sustentable del mundo y la construirá en su “casa” de San Nicolás. En el Día de la Siderurgia, Sidersa anunció un hecho inédito en cinco décadas: construirá desde cero una nueva planta siderúrgica en la Argentina. Pero no será cualquier planta. Será —en palabras de su CEO, Hernán Spoto— “la más moderna, más eficiente y más sustentable del mundo”. La inversión se ubicará en San Nicolás, la ciudad donde nació la compañía familiar hace más de 70 años, con 3.000 metros cuadrados productivo y donde hoy ya opera con más de 100.000 m² productivos y cientos de trabajadores locales.

El proyecto, bautizado SIDERSA+, apunta a triplicar la producción de acero en solo tres años. Pero la apuesta va mucho más allá de lo productivo: la nueva planta funcionará a base de chatarra reciclada, sin consumir minerales de hierro ni requerir el uso intensivo de gas natural, y operará con un nivel de automatización que prácticamente elimina la presencia de personas en la línea caliente de producción. Un cambio de paradigma industrial.

El proyecto prevé la ocupación de 3.500 trabajadores en la etapa de construcción. El objetivo es comenzar las pruebas para la segunda mitad de 2027 y operativos para el primer trimestre de 2028.

Luis Pécora, director del proyecto, lo explicó con contundencia: “En esta planta no hay hornos de recalentamiento, no hay consumo de gas para fundir, no hay agua para enfriar gases. Los gases que salen del horno se usan para precalentar la chatarra. Y eso reduce hasta un 70% la emisión de CO2 por tonelada de acero producida”.

El diseño, provisto por la italiana Danieli, es de última generación. Incluye el proceso continuo de “palanquilla infinita”, que mejora el rendimiento metálico y permite fabricar sin interrupciones. El ahorro energético es triple: menos electricidad, menos gas y menos emisiones.

El 30% de la inversión total será en tecnología importada; el resto, en trabajo argentino.

"Queríamos que nuestras pymes estén presentes en este momento histórico del país", subrayó Spoto.

Además del fuerte componente ambiental y tecnológico, Sidersa destaca el respaldo normativo que hizo posible el proyecto: el RIGI nacional, el RIGI nicoleño y ahora sólo espera por el Régimen de Incentivos de Inversión de la provincia de Buenos Aires.

“Este sueño lo pudimos hacer realidad porque nunca dejamos de invertir en Argentina, y porque tuvimos reglas claras”, remarcó el CEO.

La empresa, que ya opera con dos parques solares que generan siete veces la energía que consume, apuesta así a convertirse en referente global. Y lo hará con capitales 100% argentinos, desde el mismo lugar donde el abuelo de Hernán Spoto empezó forjando avenidas a mano, en el fondo de su casa.

“No estamos solo anunciando una inversión. Estamos marcando el futuro de la industria argentina”, concluyó Spoto.

La compañía, aún en un contexto muy complejo para el sector por la caída de la actividad económica, y la fuerte presión de jugadores globales -principalmente chinos-, decidió avanzar en un proyecto con la última tecnología que apunta al “acero verde”. Y la decisión es entrar en un negocio donde hay tres jugadores de peso como Acindar (ArcelorMittal), Techint con Ternium y Gerdau. Todo un desafío. “Podemos llegar a precios chinos”, aseguró Spoto.