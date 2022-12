Spotiffy Wrapped: ¿Cómo ver el resumen de tu año en música?

Spotify Wrapped ya está aquí, y con él, una gran cantidad de tablas, datos y gráficos de fin de año listos para compartir. Además de los datos personales estándar (principales artistas, canciones, etc.), Spotify proporciona a los oyentes estadísticas útiles para las redes sociales que la empresa espera que generen el mismo revuelo que ha tenido en el pasado, estimulando a competidores como Apple Music y YouTube Music a producir sus propios resúmenes de fin de año.

El nuevo regalo Wrapped más llamativo es la función de "personalidad musical", un sistema al estilo de Myers-Briggs que analiza cómo escuchas y te asigna una de las 16 categorías halagadoras, como "Aventurero", "Fanclubber" y "Especialista". Es un movimiento inteligente; ya sea el signo del zodiaco o la casa de Hogwarts, a los niños simplemente les encanta que los clasifiquen.

El nuevo Wrapped también incluye un desglose de los hábitos de los oyentes a lo largo del día, desglosando los estados de ánimo musicales hacia los que te sientes atraído por la mañana, la tarde y la noche. Y Spotify está trayendo de vuelta mensajes de artistas en los que estrellas como Taylor Swift, Billie Eilish y J Balvin agradecen a sus fanáticos por escucharlos lo suficiente como para aparecer en su Spotify Wrapped.

Spotify también ha revelado los mejores artistas de la plataforma, con Bad Bunny conservando su corona como el artista más reproducido a nivel mundial. En los EE. UU., los mejores artistas de 2022 fueron (en orden descendente) Drake, Taylor Swift, Bad Bunny, Kanye West (uh-oh) y The Weeknd. Los principales podcasts estuvieron dominados por la propia programación de Spotify, con The Joe Rogan Experience a la cabeza, seguido de Call Her Daddy , Anything Goes with Emma Chamberlain , Caso 63 y Crime Junkie .