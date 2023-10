TikTok ha estado insertando silenciosamente fragmentos de Wikipedia en los resultados de búsqueda

Los usuarios de TikTok, especialmente los jóvenes , tratan cada vez más la aplicación como un motor de búsqueda para encontrar de todo, desde restaurantes cercanos hasta noticias . Los resultados de búsqueda de TikTok, a su vez, reflejan ese cambio.

Esta semana notamos que la aplicación había agregado silenciosamente fragmentos de Wikipedia a algunas páginas de resultados de búsqueda de personas, lugares y eventos. Encontré enlaces de Wikipedia en los resultados de búsqueda de The New York Times, Taylor Swift y Thanksgiving, entre otros.

El portavoz de TikTok, Zachary Kizer, confirmó a The Verge que la compañía se está asociando con Wikipedia para brindar información a los usuarios directamente en la aplicación. Kizer dice que la función ha estado disponible durante algunos meses, pero no parece que la compañía la haya anunciado formalmente o que los medios lo hayan informado previamente.

La función Wikipedia aparece cuando los usuarios se desplazan hacia abajo por los resultados de búsqueda en la aplicación y se intercala entre videos relevantes. Al hacer clic en el fragmento, el usuario accede directamente a Wikipedia; Los enlaces en la parte inferior del fragmento saltan a diferentes secciones de la entrada de Wikipedia.

Pero las entradas de Wikipedia no aparecen de manera consistente: hay un fragmento de Nueva York y Los Ángeles, pero no de Chicago. Una búsqueda de los Mets de Nueva York muestra una entrada de Wikipedia específicamente para la temporada 2015 de los Mets. Los usuarios de TikTok también se han topado con fragmentos en idiomas como el ruso. Kizer no especificó qué términos de búsqueda obtienen enlaces de Wikipedia ni cómo se decide eso.

TikTok ha agregado otras funciones a su función de búsqueda, que aún es mucho menos sólida que la búsqueda tradicional de Google. El mes pasado, comenzó a monetizar los resultados de búsqueda colocando contenido patrocinado entre videos orgánicos. Una asociación con IMDb anunciada a principios de este año permite a los creadores vincular películas y programas de televisión en sus videos, y los enlaces y fragmentos de IMDb también aparecen en algunos resultados de búsqueda.

Google ha reconocido que TikTok y otras plataformas podrían estar afectando su dominio de las búsquedas. El año pasado, Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior a cargo de búsquedas en Google, dijo que "algo así como casi el 40 por ciento de los jóvenes, cuando buscan un lugar para almorzar, no van a Google Maps ni a la Búsqueda; van a TikTok o Instagram”.