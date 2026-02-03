Bajas generalizadas en Wall Street para los ADR´s argentinos: el motivo

Los ADRs caen hasta 4% y los bonos en dólares retroceden este martes. En ese contexto, el riesgo país medido se acerca en torno a los 500 puntos básicos, tras lo que fue la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, de que el Gobierno no recurrirá al mercado internacional de deuda.

En Wall Street, los ADRs argentinos anotan caídas generalizadas y pierden hasta 4,1% de la mano de Telecom, seguido por Edenor (-3,7%) e IRSA (-3,2%). En el otro extremo, los papeles de Central Puerto trepan 0,2%. Otros papeles argentinos, como Bioceres Crop, se derrumban hasta 13,2%.

Entre los bonos el panorama bajista, los Bonares caen en totalidad a excepción, mientras que los bonos Globales anotan retrocesos marginales de hasta 0,2% liderados por el Global 2046. A contramano, el Global 2035 sube 0,1%. Así, el riesgo país se ubica en torno a los 496 puntos básicos.

Caputo señaló que el Gobierno no tiene intención de retornar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo, en concordancia con la postura del oficialismo, de emitir deuda bajo ley local, como fue el caso del Bonar 2029N (AN29).

Por su parte, el presidente Javier Milei también afirmó en la red social X que el buscará mantener una "escasez de bonos soberanos", y cancelar deuda a través de ventas de activos del Estado.

S&P Merval

En la plaza local, el S&P Merval revirtió su apertura alcista y opera en terreno rojo, al ceder 1,3% en pesos a los 3.067.662,77 puntos. En tanto, su contraparte en dólares pierde 1,2% a 2.052,98 puntos. Los monitores registran mayoría de bajas entre las que destacan las de Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%).