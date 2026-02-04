Los mercados emergentes se pusieron atractivos para los inversores: los detalles

Los mercados emergentes han recuperado atractivo entre los inversores internacionales, marcando un regreso del denominado carry trade como una de las estrategias predominantes de asignación de capital de cara a 2026. El cierre de 2025 mostró que los flujos hacia estos mercados han empezado a revertir meses de salida, con entradas netas de capital impulsadas principalmente por la deuda y, en menor medida, por la renta variable.

El carry trade —una operación que consiste en tomar dinero prestado en monedas de bajo rendimiento y colocarlo en activos de mercados con tasas más altas— ha sido un factor clave para explicar el interés renovado: inversores buscan beneficiarse de los diferenciales de tasas en países con políticas monetarias más restrictivas y monedas locales más resilientes.

En diciembre de 2025 se observaron entradas significativas de capital hacia deuda emergente (alrededor de u$s36.700 millones), con la deuda local como principal motor —casi u$s29.400 millones— mientras que la renta variable experimentó una estabilización tras meses de salidas. Este patrón refleja que los inversores están priorizando mercados con marcos macroeconómicos creíbles y balances sólidos por sobre apuestas más arriesgadas en acciones.

La distribución regional de los flujos fue heterogénea: Asia lideró las entradas de capital, seguida por América Latina y Europa emergente. Sin embargo, China se destacó por registrar salidas de deuda, evidenciando que el apetito por riesgos varía según la percepción de políticas internas y condiciones económicas locales.

Los analistas proyectan que para 2026 los flujos no serán uniformes en todos los mercados emergentes. Más bien, predominará un enfoque selectivo que recompense países con fundamentos macro sólidos, políticas monetarias claras y capacidad de manejar la liquidez externa, contrastando con mercados más volátiles o con desequilibrios fiscales.

Datos recientes del mercado global respaldan esta tendencia más amplia. El índice de carry trades en mercados emergentes muestra ganancias en 2026, con monedas como el rand sudafricano o el peso colombiano acercándose a niveles máximos en años, impulsando las estrategias de altos rendimientos basadas en diferenciales de tasas.

Además, la fuerte entrada de capital hacia mercados emergentes en 2025 fue la más robusta desde 2009, destacando un posible reposicionamiento de gestores que buscan retorno y diversificación frente a mercados desarrollados más caros o con menor rendimiento esperado.