Las Obligaciones Negociables piden pista: ¿por qué pueden ser protagonistas en 2026?

El mercado de capitales argentino vivió un año excepcional en 2025, con emisiones récord de Fideicomisos Financieros y Obligaciones Negociables (ON), que en conjunto superaron los u$s 20.250 millones, el mayor volumen de colocaciones de la última década.

Este crecimiento fue impulsado, sobre todo, por las ON denominadas en hard dólar, que alcanzaron u$s 16.000 millones a través de 158 colocaciones, cifra inédita desde 2015.

El sector que más sobresalió fue Petróleo y Gas, con cerca de u$s 9.200 millones colocados —liderado por YPF con u$s 2.760 millones en once emisiones—, seguido por energía eléctrica, sumando un total de u$s 10.500 millones emitidos en ese segmento.

¿Por qué las ON serán clave en 2026?

Analistas y especialistas destacan varias razones que posicionan a las ON como protagonistas del año que comienza:

1. Estabilidad macroeconómica: La mejora en indicadores como inflación y tasas e incluso la tendencia a la baja del riesgo país tras las elecciones legislativas de octubre favoreció el clima inversor. Según expertos de PwC Argentina, esta estabilidad permite aumentar montos de emisión y extender plazos, beneficiando tanto a emisores como a inversionistas.

2. Oferta de dólares por liquidar: Según datos oficiales, todavía restan u$s 3.600 millones de bonos corporativos por liquidar, lo cual podría aportar más oferta de dólares al mercado y dinamizar la actividad de ON.

3. Potencial de crecimiento del mercado: La expectativa es que 2026 supere incluso los montos de 2025, aun cuando la actividad en el año pasado estuvo afectada por volatilidad macroeconómica previa a las elecciones. La posibilidad de acceder de nuevo a los mercados internacionales y un clima político-económico más previsible aumentan la confianza para nuevas emisiones.

4. Reformas estructurales en agenda: El impulso de reformas laborales y tributarias, junto con políticas orientadas a la apertura económica, podría atraer más inversiones e incrementar la demanda por instrumentos de deuda corporativa e incluso generar un repunte en colocaciones de oferta pública inicial (IPOs).