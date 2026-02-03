En el mercado cripto todos se hacen la misma pregunta: ¿por qué se "plancho" el Bitcoin?

Bitcoin, la criptomoneda líder, opera en torno a los u$s79.000, un nivel significativamente por debajo de los máximos que alcanzó en 2025. El mercado global cripto ha mostrado una caída de cerca del 13% de capitalización en siete días, reflejando una corrección más profunda que una simple pausa de mercado.
Este estancamiento ocurre cuando muchos inversores esperaban que la criptomoneda reaccionara al alza con mayor fuerza tras un histórico rally en la primera parte de 2025.
Los 5 motivos principales por los cuales Bitcoin no sube ahora
1. Corrección prolongada del mercado cripto: El mercado ha pasado de una fase de optimismo a un ajuste más extendido, con varias semanas de consolidación bajista. La capitalización total del cripto sector mostró correcciones amplias y la presión vendedora volvió a dominar.
2. Retiro de fondos de los ETF de Bitcoin: Los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin, una vía de entrada clave para inversores institucionales, sufrieron salidas importantes: en enero se retiraron u$s1.600 millones, lo que marca el mayor flujo de salida desde su creación. Esto implicó menos compra pasiva y apoyó la presión bajista.
3. Caída de la tasa de hash y presión minera: La tasa de hash —indicador de la potencia de minado— cayó alrededor de 12% en los últimos cuatro meses, lo que puede reflejar menores incentivos operativos para pequeños mineros y, en algunos casos, ventas extra de BTC para cubrir costos.
4. Factores técnicos y niveles de soporte: Desde el análisis técnico, Bitcoin no logró consolidarse por encima de la media móvil de 50 días, invitando a más ventas tácticas. Además, niveles clave como la zona de u$s74.000–u$s80.000 actúan como soporte tradicional, limitando rebotes sostenidos.
5. Mayor aversión al riesgo global: La corrección coincide con un contexto de menor liquidez global y cautela en activos de riesgo (acciones, commodities, criptos), debido a dudas sobre inflación, tasas de interés y políticas económicas globales.
¿Qué están diciendo los pronósticos?
Analistas técnicos sugieren que, si el soporte de u$s74.000 se pierde de forma clara, Bitcoin podría enfrentarse a niveles más bajos en los próximos meses. Sin embargo, la historia estacional de febrero —uno de los mejores meses para BTC históricamente— podría ofrecer una ventana de rebote técnico si las condiciones globales mejoran.
En síntesis, no es que Bitcoin no tenga potencial alcista, sino que actualmente el mercado está “afinando” expectativas en función a flujos institucionales, contexto macro y dinámica técnica.
Comentarios