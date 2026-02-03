Biocombustibles: actualizan los precios mínimos de bioetanol y biodiesel

El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció ‍un incremento en los precios de los biocombustibles destinados a las mezclas obligatorias para el consumo ‌interno. La medida quedó oficializada a través de dos resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, determinó para febrero un precio mínimo de 1.000,868 pesos el litro (unos 0,69 dólares) ‍para el bioetanol a base de caña de azúcar, desde un monto previo de 976,457 pesos por litro.

La publicación también dio a conocer un nuevo valor para el bioetanol elaborado a base de maíz que se fijó en 917,323 pesos por litro (unos 0,63 dólares) contra un precio anterior de 894,949 pesos por litro.

La segunda resolución oficial informó el nuevo importe para el biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en 1.842.796 pesos por tonelada (unos 1.273,5 dólares), desde el coste pasado de 1.797.881 pesos por tonelada.

Ambas resoluciones informaron que los nuevos valores ‌para los biocombustibles "entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial" y "hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".