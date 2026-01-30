Acciones, bonos y CEDEARs: qué estrategias hay en el mercado para invertir en febrero

Con el inicio de febrero, los especialistas en inversiones trazan recomendaciones para los distintos perfiles de inversores en el contexto económico actual de Argentina. El primer mes del año cerró con indicadores favorables: el índice Merval anotó una suba en dólares cercana al 6% y el riesgo país perforó la zona de 500 puntos básicos, acercándose a mínimos de casi una década gracias a la mejora en las expectativas macroeconómicas.

Este escenario de mayor previsibilidad financiera —con un dólar relativamente estable y tasas de interés elevadas— plantea oportunidades tanto en instrumentos de renta fija como variable. El incremento de reservas del Banco Central y una política monetaria restrictiva configuran el telón de fondo para las decisiones de inversión.

Renta fija en pesos: letras y bonos

Los analistas destacan a las letras del Tesoro en peso con vencimientos entre junio y septiembre como una opción interesante para perfiles que prioricen estabilidad y protección del capital. Estas letras ofrecen tasas anuales cercanas al 40%, posicionándose por encima de alternativas tradicionales como el plazo fijo.

Para inversores con mayor tolerancia al riesgo, también se mencionan Boncaps largos dentro de la curva de pesos. En este caso, la apuesta es hacia una baja de tasas en la medida en que las expectativas de inflación se moderen, lo que podría favorecer al precio de estos instrumentos.

Acciones locales con potencial

En el terreno de la renta variable argentina, los expertos recomiendan mantener exposición a acciones con fundamentos sólidos, aunque subrayan que este segmento es más volátil. Entre los papeles sugeridos para seguir de cerca están empresas ligadas al sector energético como Pampa Energía, Transener y YPF —estas últimas con exposición indirecta a proyectos como Vaca Muerta, un motor clave de crecimiento de la producción energética local.

CEDEARs para diversificar en dólares

Para quienes buscan diversificación internacional sin salir del mercado local, los CEDEARs continúan siendo una alternativa útil. Los asesores recomiendan activos como Occidental Petroleum por su combinación de producción eficiente y potencial de recuperación, así como Petrobras, destacando su rendimiento por dividendos y condición de economía emergente en expansión.