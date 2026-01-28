Aumentos confirmados para febrero: atentos con los alquileres, prepagas y otros servicios

En medio de un contexto de inflación mensual que analistas privados estiman entre 2,3% y 2,6% para enero, el Gobierno y distintos prestadores confirmaron aumentos en varios rubros fundamentales que regirán durante todo febrero de 2026.

Los reajustes se extienden desde tarifas de transporte público hasta alquileres domiciliarios, pasando por medicina prepaga y servicios de telecomunicaciones. Estas actualizaciones reflejan la continuación de un ciclo de ajuste de precios que atraviesan los hogares argentinos.

Alquileres: actualizaciones con diferencias

Los contratos de alquiler que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento anual de 34,6% según el Índice de Contratos de Locación (ICL), una referencia que sigue impactando en miles de inquilinos.

Para ilustrar: un alquiler base de $400.000 pasará a $538.400 con la actualización bajo ese sistema.

En tanto, en contratos firmados bajo otros regímenes posteriores a los decretos que modificaron la ley, los ajustes dependerán de la periodicidad acordada entre partes — trimestral, cuatrimestral o semestral — con incrementos que van desde alrededor del 6% al 13%.

Prepagas y servicios de salud privada

Los afiliados a obras sociales privadas recibirán comunicados oficiales de las empresas de medicina prepaga con un aumento del 2,8% en las cuotas durante febrero, incluyendo también los copagos.

Este ajuste se da en un contexto donde los costos de prestación de salud privada vienen creciendo por inflación y mayores costos de insumos médicos.

Cable, internet y telefonía

Las principales operadoras de telecomunicaciones adelantaron que sus tarifas de cable, internet y telefonía también se ajustarán desde los primeros días de febrero, con subas que oscilarán entre 2,8% y 3,5% según el servicio y la empresa.

Este incremento forma parte de la renegociación paritaria del sector y de la actualización de costos en el segmento.

Nuevo esquema de subsidios en luz y gas

Además de los aumentos directos en servicios, desde febrero entra en vigencia el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que busca equilibrar el costo de los servicios de luz y gas durante todo el año.

Bajo este esquema, la Secretaría de Energía proyecta que una mayoría de usuarios tendrá facturas moderadas incluso en meses de mayor consumo invernal, aunque el monto final dependerá del consumo y situación patrimonial de cada hogar.

Conclusión

Los ajustes en febrero abarcan diversos servicios esenciales y consolidan un escenario donde la actualización de tarifas continúa siendo un factor relevante para la economía de las familias argentinas. Si bien algunos incrementos son moderados, la combinación de subas en transporte, alquileres, salud y servicios básicos aportará presión al presupuesto de los hogares.