Digitalización de pagos: el uso del QR pegó un gran salto en 2025

En 2025, los pagos con código QR en Argentina no solo se consolidaron como una opción habitual para consumidores y comercios, sino que experimentaron un salto significativo, con un crecimiento interanual del 83%, según el último Indicador COELSA divulgado por la Cámara Argentina de Fintech.

Este informe, que mide tendencias en medios y plataformas de pago digital, evidencia que durante el año pasado se realizaron más de 714 millones de pagos con QR, consolidando este método como central dentro del ecosistema de pagos electrónicos del país. Los datos reflejan un cambio profundo en cómo argentinos y argentinas abordan las operaciones cotidianas: desde compras en supermercadios, gastronomía y servicios hasta pagos en comercios minoristas.

Otro dato clave que destaca el informe es la expansión de las cuentas digitales, que ya superan las 322 millones de cuentas activas. Esto incluye tanto cuentas bancarias (CBU) como cuentas de pago vinculadas a billeteras digitales (CVU), y refleja una tendencia hacia la bancarización y la inclusión financiera a través de herramientas tecnológicas. La mayoría de estas aperturas de cuentas provienen de Millennials y Centennials, que explican más del 65% de las nuevas cuentas abiertas en 2025.

Más allá de los pagos QR, el Indicador COELSA muestra que las transferencias inmediatas también continúan creciendo, alcanzando más de 5.977 millones de operaciones a lo largo del año, un incremento interanual cercano al 20%. Este avance evidencia que las herramientas de pago digital están siendo adoptadas de manera transversal, tanto para compras como para transferencias de dinero entre personas y empresas.

El informe también subraya el uso de los QR en transporte público, con más de 3,5 millones de viajes registrados, y los primeros pasos en pagos transfronterizos que ya superan las 10.000 operaciones gracias a la interoperabilidad con sistemas como PIX. Estos datos muestran que los códigos QR dejaron de ser una alternativa marginal para convertirse en un actor central del sistema de pagos electrónico nacional.

Analistas del sector señalan que el crecimiento sostenido del QR está en línea con otras mediciones del mercado y con las tendencias observadas también en informes del Banco Central de la República Argentina sobre pagos minoristas, donde los códigos QR ya representan la mayoría de los pagos con transferencia interoperable.