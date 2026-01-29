Bioceres deja de producir semillas y cede comercialización a empresas argentinas

Bioceres, la empresa biotecnológica argentina conocida por desarrollar la semilla de trigo HB4 y cotizar en la Bolsa de Nueva York, anunció una reestructuración de su negocio semillero en Argentina. La compañía dejará de producir semillas y firmó acuerdos con dos firmas locales para que se encarguen de la comercialización de su portfolio de variedades.

Las empresas encargadas de esta nueva etapa son Horus Agro y Natal Seeds, ambas especializadas en la mejora genética y comercialización de semillas para cultivos como soja, trigo y maíz, además de insumos biológicos para la agricultura. En el nuevo esquema comercial, Horus Agro quedará a cargo de la venta de soja y trigo convencional, mientras que Natal Seeds comercializará el trigo HB4 —la tecnología transgénica de resistencia a la sequía desarrollada por Bioceres— y vicia.

Bioceres seguirá involucrada en el sector desde su rol de desarrollo tecnológico y mejoramiento genético de semillas, pero delegará la producción física y la venta al mercado local a estas dos firmas nacionales. La decisión responde a un proceso de ajuste frente a un contexto complejo para el grupo, que cerró recientemente un ejercicio fiscal con una caída del 28% en ingresos, hasta 335,3 millones de dólares, y registró una facturación menor en el primer trimestre de su año fiscal 2026, con 77,5 millones de dólares, 17% menos que el año anterior.

Este cambio estratégico forma parte de un giro más amplio en la operación de Bioceres luego de varios trimestres de resultados financieros difíciles, con retracción de la demanda y menores ventas de productos asociados a HB4. La compañía busca concentrarse en sus fortalezas de innovación y desarrollo científico, al mismo tiempo que alivia la presión de los costos de producción y capital de trabajo vinculados al negocio de semillas.

Bioceres Crop Solutions —la firma que desarrolla tecnologías biotecnológicas como HB4— continúa operando internacionalmente como un holding focalizado en investigación, producción de insumos biológicos y licenciamiento de tecnologías. En paralelo, Bioceres S.A., la sociedad originaria, atraviesa un proceso de convocatoria de acreedores por una deuda cercana a 39 millones de dólares ante un duro escenario financiero local.