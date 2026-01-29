Las importaciones ganan terreno y copan varios sectores clave de la industria

Mientras el gobierno destaca menores precios al consumidor, un informe privado advierte que las importaciones están desplazando la producción local en al menos 16 sectores de la industria nacional, con fuerte impacto en manufacturas tradicionales y competencia directa con productos nacionales.

Un fenómeno con dos velocidades

El inicio de 2026 muestra un doble pulso en la economía argentina: por un lado, la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei contribuyó a contener algunos precios al consumidor; por otro, la actividad industrial se mantiene estancada, con una producción que no logra recuperar niveles precrisis.

Según el análisis de la consultora Equilibra, de los 55 sectores productivos medidos en los últimos dos años, solo 19 crecieron, mientras que 36 se contrajeron. De esos últimos, 20 compiten directamente con importaciones y en 16 casos estas compras externas no solo aumentaron, sino que capturaron mayor participación del mercado interno.

Sectores afectados: ¿quién pierde y quién gana?

Entre los rubros más afectados por la sustitución de producción local por productos importados, se encuentran sectores emblemáticos de la industria:

* Manufactura de ropa: las importaciones crecieron 184% en volumen en comparación con el tercer trimestre de 2023.

* Muebles y juguetes: aumento de importados del 75%.

* Automóviles y camiones: salto del 78% en vehículos importados.

* Industria editorial: crecimiento de importaciones del 143%.

El resultado fue una fuerte reconfiguración del mercado interno, donde productos importados se vuelven más competitivos tanto por precios como disponibilidad, en sectores tradicionalmente dominados por producción local.

China y Brasil, al frente del flujo importador

Los principales beneficiarios de esta tendencia son proveedores externos, con China posicionándose como el principal origen de bienes importados, seguido por Brasil, especialmente en automotriz y papel.

El tipo de cambio competitivo y una apertura comercial relativamente rápida han facilitado la llegada de estos productos, a la vez que sectores intensivos en mano de obra local enfrentan desafíos para competir.

Sector del acero: alerta por sobreoferta

El caso del acero se volvió un símbolo de la tensión entre mercado interno y comercio exterior. La Cámara Argentina del Acero (CAA) advirtió sobre el aumento de la sobreoferta global, especialmente desde China, donde las exportaciones han alcanzado máximos históricos. La entidad sostiene que, sin un entorno comercial equilibrado, la industria nacional no puede competir.

Qué se viene

El informe privado estima que las importaciones podrían crecer otro 10% durante 2026, mientras sectores exportadores como energía y agro siguen liderando la expansión económica, aunque no compensan totalmente la pérdida de producción interna en manufacturas para el mercado local.

Frente al escenario, analistas sostienen que el principal desafío no es abrir la economía, sino definir qué sectores se quieren proteger y cómo integrarlos en las cadenas globales sin perder competitividad.