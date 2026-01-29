Riesgo país: la experiencia de Ecuador y las implicancias que tiene para Argentina

En la última semana, Argentina registró una caída significantiva de su riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018, impulsado por una mejora en indicadores globales de mercados emergentes y las compras de reservas del Banco Central.

En paralelo, Ecuador concretó una colocación de bonos por US$4.000 millones —su primera emisión internacional desde 2019— con plazos largos (2034 y 2039), tasas alrededor de 8,75% y 9,25% y demanda sólida por parte de los inversores globales. Esta operación no solo permitió al país recomprar deuda próxima a vencer, sino que además implicó una reducción sustancial de su propio riesgo país tras la operación de manejo de pasivos.

Analistas en Argentina destacan que este caso sirve como referencia para comprender que sí existe apetito por deuda soberana de economías con historial de incumplimientos, siempre que se evidencie disciplina fiscal, estrategia de vencimientos bien gestionada y señales claras de estabilidad macroeconómica.

¿Argentina está lista para volver a los mercados internacionales?

La caída del riesgo país por debajo de 500 unidades abre una ventana de oportunidad para Argentina, aunque la decisión de volver a emitir deuda en los mercados internacionales no es automática ni simple. El equipo económico recuerda que aún persisten vencimientos externos importantes —incluyendo compromisos con el FMI— y que el contexto político, con elecciones presidenciales previstas para 2027, agrega incertidumbre.

Expertos consultados por medios locales señalan que, si bien la baja del riesgo país facilita el acceso a financiamiento internacional con tasas más favorables, la Argentina todavía necesita consolidar reservas, estabilizar su perfil de vencimientos y construir una narrativa de sostenibilidad fiscal que inspire confianza a largo plazo.

Además, la reciente experiencia de Ecuador muestra que una estrategia que combine recompras de bonos de corto plazo con emisiones más largas puede ayudar a descomprimir el calendario de pagos y reducir la presión sobre las reservas, algo que podría interesar a las autoridades argentinas como alternativa para optimizar su perfil de deuda.

Implicancias para mercados y economía

Si Argentina finalmente decide regresar al mercado internacional de deuda, podría aprovechar tasas de interés históricamente más bajas que las observadas en años recientes, lo que permitiría refinanciar vencimientos onerosos y aliviar tensiones en el mercado de cambios.

Sin embargo, la sostenibilidad de este acceso dependerá de varios factores: la continuidad de la mejora en las condiciones globales, la evolución de las reservas internacionales y la capacidad del país para anclar expectativas de los inversores.