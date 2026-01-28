El Riesgo País sigue abajo de los 500 puntos y Argentina se reubica en América Latina

El indicador conocido como riesgo país, elaborado por J.P. Morgan, volvió a estar en el centro de la escena financiera tras caer por debajo de los 500 puntos básicos, un umbral que no se veía desde 2018.

Este descenso del indicador —que mide la percepción de riesgo de los mercados sobre la capacidad de un país para pagar su deuda externa— produjo fuertes movimientos en los mercados financieros, impulsando subas en bonos, acciones y activos argentinos.

Qué es el riesgo país y por qué importa

El riesgo país se expresa en puntos básicos y representa el diferencial que paga un país por su deuda soberana frente a un activo de referencia, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Un valor más bajo indica mayor confianza de los inversores internacionales. Por el contrario, valores elevados suelen reflejar incertidumbre o desconfianza en la economía y su capacidad de repago.

Según el último registro, el riesgo país argentino cerró por debajo de los 500 puntos básicos —en torno a 486–494 puntos según distintas mediciones del día— el nivel más bajo desde junio de 2018. Este umbral es también visto como simbólico porque implica una mejora sustancial en la percepción de los mercados sobre la economía local.

La fuerte caída del indicador estuvo impulsada principalmente por el avance de los bonos argentinos en los mercados internacionales. Por ejemplo, los títulos denominados Bonares (con legislación local) y los Globales (con legislación de Nueva York) tuvieron subas en sus cotizaciones, lo que comprime los diferenciales de tasa y reduce el riesgo país.

Impacto inmediato en los mercados

La caída del riesgo país generó un clima positivo en los mercados financieros locales y globales:

* Los principales ADRs argentinos en Wall Street registraron subas generalizadas, con Cresud liderando las alzas cerca de 10,5% en algunos papeles.

* El S&P Merval, medido en dólares, también subió con fuerza, alcanzando máximos no vistos en los últimos 12 meses.

Además, emisiones recientes de deuda provincial —como la de Córdoba por u$s800 millones— se realizaron con importante demanda internacional, evidenciando mayor apetito por activos argentinos.

Argentina en el ranking regional

A pesar de este avance, Argentina sigue lejos de los países con menor riesgo soberano en América Latina. En el ranking regional según el último dato disponible:

Uruguay: 70 puntos

Chile: 87

Paraguay: 112

Ecuador: 454

Argentina: 486

Bolivia: 546

Belice: 1.207

Venezuela: 9.625

Esto coloca a la Argentina en el grupo medio-alto de riesgo soberano de la región, pero con una brecha muy amplia respecto de economías consideradas más estables financieramente.

Perspectivas y desafíos

Si bien perforar los 500 puntos es una señal de confianza, todavía quedan desafíos para consolidar esta tendencia: el país necesita fortalecer sus reservas internacionales, estabilizar sus condiciones macroeconómicas y avanzar en mecanismos que permitan su regreso sostenido a los mercados internacionales de crédito.