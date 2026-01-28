El mercado automotor cerró el año con su mejor desempeño desde 2018: los detalles

El mercado automotor argentino cerró 2025 con un total de 612.291 vehículos 0 km patentados, lo que representa un incremento del 47,8 % respecto de 2024 y el mejor resultado anual desde 2018. Así lo indica el Informe Anual de Patentamientos elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) junto a SIOMAA .

El crecimiento se dio de manera generalizada en todos los segmentos, aunque con mayor dinamismo en los automóviles, que crecieron un 57,1 %, seguidos por los vehículos comerciales pesados (+43,4 %) y los comerciales livianos (+30,8 %). Pese a esta expansión, el informe señala que los automóviles continúan perdiendo participación relativa frente al avance de las pick ups y utilitarios.

Más importados y cambios en la composición del mercado

Uno de los datos más relevantes del informe es el cambio en el origen de las unidades. Durante 2025, los vehículos importados concentraron el 60 % de los patentamientos, mientras que los de origen nacional representaron el 40 %. Brasil se mantuvo como el principal proveedor externo, aunque se destacó el crecimiento de los vehículos de origen chino, que superaron las 25.000 unidades patentadas en el año .

En cuanto a la composición del mercado, las SUV consolidaron su protagonismo: pasaron de representar apenas el 8 % del total en 2015 al 35 % en 2025, desplazando a los pequeños hatchback. Las pick ups también ganaron terreno, al pasar del 18 % al 26 % del mercado, impulsadas por la demanda productiva y el recambio del parque automotor rural.

Motorización y marcas líderes

El informe muestra además una transformación gradual en el tipo de motorización. Los vehículos a nafta redujeron su participación del 83 % en 2015 al 73 % en 2025, mientras que el diésel se consolidó en torno al 22 %. Los híbridos y eléctricos, aunque todavía con bajo peso relativo, alcanzaron el 4,6 % del mercado, con una tendencia creciente desde 2020 .

A nivel marcas, el mercado exhibe una menor concentración que una década atrás. En 2025, las diez principales marcas explicaron el 91,4 % de las ventas, frente al 95,4 % de 2015. Toyota ganó participación y se consolidó en el podio, mientras que Volkswagen se mantuvo como líder. El informe también destaca la alta dependencia de pocos modelos, ya que los cinco más vendidos concentran más del 90 % de las ventas de cada marca.