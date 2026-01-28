Una buena: mejora el poder de compra del agro y se afirman las expectativas productivas

El informe Data Clave – Enero 2026, elaborado en el marco de Expoagro, muestra un escenario de mayor previsibilidad para el sector agropecuario, con señales positivas tanto desde la macroeconomía como desde los mercados de granos y la ganadería .

En términos macroeconómicos, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en noviembre de 2025 una caída interanual marginal del 0,3%, aunque las proyecciones indican que el año cerró con un crecimiento de entre 4,2% y 4,4%. Los salarios mostraron una suba mensual del 1,8% y un incremento interanual del 40,3%, levemente por encima de la inflación acumulada .

Para enero de 2026 se proyecta una inflación cercana al 2,3%, con expectativas de desaceleración hacia niveles inferiores al 2% a mediados de año. En tanto, la tasa TAMAR se ubicó en 38,1%, aún elevada, aunque con perspectivas de baja si el Banco Central incrementa la liquidez mediante la compra de reservas .

El tipo de cambio mostró volatilidad: el dólar llegó a tocar los $1.500, pero luego retrocedió hasta ubicarse en torno a $1.433, con estimaciones de mercado que lo proyectan cerca de $1.480 hacia fines de febrero .

Granos: precios estables y buen panorama productivo

En el mercado de granos, la soja mostró estabilidad en los precios durante los últimos 30 días, sostenida por elevadas estimaciones de producción y stocks globales. El precio pizarra se ubicó en torno a USD 319 por tonelada, con una variación mensual positiva del 0,2% .

El maíz, en cambio, registró una mejora más marcada: el precio pizarra subió 5,5% mensual, impulsado por una demanda doméstica firme y una menor oferta de los productores. La siembra de maíz para grano ya alcanza el 59,2% del área prevista, con muy buen estado general del cultivo .

La soja también avanza con buen ritmo: más de la mitad del área nacional ya fue implantada, mientras que la soja de segunda alcanza un avance del 25%, con condiciones mayormente favorables .

Relación insumo-producto: clara mejora para el productor

Uno de los puntos más destacados del informe es la mejora generalizada en el poder de compra del productor. En soja, se necesitaron en diciembre 11,3 kg de grano para comprar un litro de glifosato, 4,1 kg menos que un año atrás. En el caso de la cosechadora, la relación mejoró un 30% interanual, y frente al flete se registró una reducción del 25% en términos de producto .

En maíz, la relación con la semilla mejoró 4% mensual y se mantiene por encima de diciembre de 2024. También se registraron mejoras frente a la urea, la cosechadora y el flete, consolidando un escenario de costos relativamente más favorables .

Ganadería: precios firmes y faena contenida

En el mercado ganadero, el precio del ternero aumentó 1,8% mensual en enero y acumula una suba interanual del 90,8%. El novillito registró un incremento mensual del 1,7% y un alza interanual del 69%, lo que implica una mejora real del 29% .

La faena de diciembre alcanzó 1,13 millones de cabezas, un 9% menos que en igual mes de 2024, mientras que la producción de carne vacuna se ubicó en 260 mil toneladas. En góndola, el precio del asado subió 13% mensual en diciembre, muy por encima de la inflación del período .

Panorama general

El informe de refleja un comienzo de 2026 con mejores condiciones relativas para el agro argentino: estabilidad de precios, buenas perspectivas productivas y una relación insumo-producto más favorable. Si bien persisten desafíos macroeconómicos, los datos muestran un escenario más equilibrado para la toma de decisiones productivas .