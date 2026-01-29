Con tonada cordobesa y por arriba: primer envío aéreo de carne vacuna a Portugal

En un nuevo impulso para la internacionalización de la producción local, Córdoba realizó este jueves la primera exportación de carne vacuna refrigerada con destino a Portugal, un hito que consolida al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella como uno de los hubs de carga aérea más competitivos de la región.

El embarque fue gestionado por la empresa Logros S.A. y transportado por Air Europa en el vuelo UX 122, que despegó a las 13 horas con rumbo a Madrid.

Desde allí, la carga continuará su trayecto por vía terrestre hacia Olhao, Lisboa, donde la firma importadora Frimarc recibirá el envío de carne tipo Picanha (tapa de cuadril). El broker interviniente es Goodstep (EE.UU.).

Un trabajo coordinado que potencia el perfil exportador

Desde 2024 el Gobierno de Córdoba —a través de la Agencia ProCórdoba- impulsa una estrategia integral para fortalecer la infraestructura logística, atraer nuevas aerolíneas y ampliar rutas aéreas de carga.

Para ello se conformó una mesa intersectorial integrada por empresas exportadoras, organismos públicos, Aeropuertos Argentina 2000 y representantes de líneas aéreas.

Parte del crecimiento sostenido del aeropuerto en volumen y valor FOB de carga se explica por inversiones específicas en manipulación y almacenaje, incluida la instalación de depósitos de frío, que hacen posible este tipo de operatorias.

También fue clave el trabajo articulado con la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne.

El destino elegido no es casual: Portugal se consolidó en 2024 como el cuarto mercado de la Unión Europea para la carne argentina, impulsado además por acciones de promoción realizadas por el IPCVA en ese país.

Con este primer embarque, Córdoba continúa afianzando su modelo de integración logística y exportadora, sumando competitividad para las economías regionales y ampliando las posibilidades de internacionalización de la producción cárnica.