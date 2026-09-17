El nuevo mapa de tasas globales: ¿qué lugar ocupa Argentina ante el giro de la Fed?

Resumen Ejecutivo La Reserva Federal elevó la tasa de interés en 25 puntos básicos, fijándola en un rango de 3,75% a 4% anual por la inflación cercana al 4%.

elevó la tasa de interés en 25 puntos básicos, fijándola en un rango de anual por la inflación cercana al 4%. El índice DXY subió 0,7% , fortaleciendo al dólar global y reduciendo el flujo de capitales hacia emergentes, lo que genera mayor presión sobre el mercado cambiario argentino.

, fortaleciendo al dólar global y reduciendo el flujo de capitales hacia emergentes, lo que genera mayor presión sobre el mercado cambiario argentino. Los bonos en dólares cayeron hasta 1,5% y el Merval retrocedió 1,7% , aunque el sector energético moderó el impacto por el alza internacional del petróleo.

, aunque el sector energético moderó el impacto por el alza internacional del petróleo. La proyección de tasas de la Fed aumentó a 4,1% para 2026 y 2027, consolidando un escenario con mayor costo de financiamiento global para activos soberanos y corporativos.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) volvió a subir su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos y la llevó a un rango de entre 3,75% y 4% anual. Se trata del primer incremento desde julio de 2023 y la decisión ya tuvo impacto sobre los mercados internacionales y los activos argentinos.

La medida se produce en un contexto de inflación estadounidense cercana al 4% anual, por encima del objetivo del 2% de la Fed, y con un escenario internacional condicionado por el aumento del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas. Al mismo tiempo, las proyecciones del organismo sugieren que las tasas podrían permanecer elevadas durante un período más prolongado.

Dólar más fuerte y presión sobre los mercados emergentes

Tras el anuncio, el índice DXY, que mide al dólar frente a una canasta de monedas, avanzó 0,7%. El fortalecimiento de la moneda estadounidense puede favorecer el flujo de capitales hacia activos considerados de menor riesgo y reducir el atractivo relativo de los mercados emergentes.

Para Argentina, este escenario puede traducirse en una mayor demanda de dólares y presión sobre el peso. Sin embargo, analistas señalan que la evolución del mercado cambiario local también estará condicionada por las políticas del Banco Central y las operaciones del sector público.

Los bonos argentinos, entre los más expuestos

El principal impacto financiero de una tasa internacional más elevada se concentra en los instrumentos de renta fija. Cuando sube la tasa de referencia estadounidense, aumenta el costo de financiamiento global y los bonos existentes pueden perder atractivo frente a nuevas alternativas con mayores rendimientos.

En la jornada posterior al anuncio, el índice Merval cayó 1,7%, mientras que los bonos argentinos en dólares bajo legislación de Nueva York registraron bajas de hasta 1,5% en algunos casos.

Los analistas consultados destacan especialmente la exposición de los bonos soberanos de mayor duración. Una tasa internacional más alta también encarece el costo de nuevas emisiones de deuda argentina en dólares y determinados compromisos financieros a tasa variable.

Las acciones enfrentan un escenario más heterogéneo

El impacto sobre las acciones no sería uniforme. Una mayor tasa de interés suele aumentar el costo del capital y reducir el atractivo relativo de los activos de riesgo, pero determinados sectores pueden verse beneficiados por otros factores.

En ese sentido, el sector energético aparece como una de las principales excepciones señaladas por los especialistas. El aumento del precio internacional del petróleo puede favorecer a compañías vinculadas con la producción y exportación de hidrocarburos, moderando el efecto negativo que genera el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales.

Un escenario internacional más exigente para Argentina

Otro factor relevante es la trayectoria esperada de las tasas. Según se conoció, la mediana de las proyecciones de la Fed para fines de 2026 pasó de 3,8% a 4,1%, mientras que para 2027 aumentó de 3,6% a 4,1%. Esto refleja expectativas de un nivel de tasas más elevado y sostenido.

Para Argentina, la combinación de un dólar global más firme, rendimientos elevados de los bonos del Tesoro estadounidense y un mayor costo de financiamiento configura un escenario externo menos favorable.

De todos modos, los especialistas remarcan que los factores domésticos continuarán teniendo un papel importante en la evolución de los activos argentinos. La política económica, el riesgo país, las condiciones fiscales y monetarias y la evolución del mercado cambiario seguirán siendo determinantes.

Qué mirar hacia adelante

La decisión de la Fed introduce una nueva variable para los inversores argentinos: el costo internacional del dinero será más elevado y podría mantenerse así durante más tiempo.

El foco estará puesto ahora en la evolución de la inflación estadounidense, los próximos movimientos de la Fed, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el comportamiento del dólar. En Argentina, esos factores se combinarán con las variables locales para determinar la trayectoria de bonos, acciones y tipos de cambio financieros.