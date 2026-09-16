Experiencia Endeavor Rosario 2026: todo lo que tenés que saber del gran evento emprendedor que arranca mañana

El ecosistema de negocios local se prepara para una jornada clave. Mañana jueves 17 de septiembre, las pymes y fundadores de la región tienen una cita imperdible en la ciudad. Regresa la Experiencia Endeavor Rosario 2026, un espacio diseñado para potenciar emprendimientos, validar estrategias comerciales y generar conexiones de altísimo valor.

Desde las 8:30 hasta las 18 horas, el Salón Metropolitano del Alto Rosario (Junín 501) abrirá sus puertas para recibir a quienes buscan escalar sus proyectos y venderle al mundo. La apertura oficial estará a cargo de María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, junto a Alejandro Larosa, referente del agro y cofundador de fyo.

El escenario principal contará con figuras de peso pesado. Santiago Bilinkis, reconocido tecnólogo y emprendedor, aportará su visión sobre cómo las tecnologías emergentes redefinirán el futuro de los negocios. Además, Patricia Jebsen, conocida en redes como "Mami Corpo", compartirá aprendizajes sobre liderazgo corporativo y plataformas digitales.

La agenda promete historias reales y sin filtro. Entre los disertantes destacan líderes como Marian Milicic, CEO de la constructora Milicic S.A., Helga Yasci, directora de Essen, y Eliana Bracciaforte, cofundadora de Workana. También habrá lugar para la innovación local con Máximo Salzmann de Tecnomotion e Ivo Krajlev, creador de los famosos cubanitos Arbanit.

Para quienes enfrentan escenarios difíciles, el panel "El desafío de emprender en industrias complejas" será imperdible, moderado por Guillermo Rosental. Allí debatirán fundadores de startups disruptivas como Joaquín Fisch de Nat4Bio, Eugenio Harraca de Sensify y Francisco Errecart de Humming Airways.

Herramientas prácticas para hacer crecer tu negocio

Más allá de la inspiración, el evento ofrece capacitación dura. Anita Figueiredo dictará una masterclass vital para las ventas: "Los clientes que necesitás para crecer", enfocada en tracción comercial. Además, la Universidad Austral enseñará a entrenar el gen emprendedor y potenciar capacidades utilizando Inteligencia Artificial.

El intercambio directo será un pilar fundamental de la jornada. Los asistentes podrán aprovechar las Endeavor Mentors, mentorías grupales con expertos para resolver dudas operativas, y el vibrante Club del Pitch, donde emprendedores presentarán sus negocios en vivo ante un jurado especializado.

Para coronar el día, la ya clásica Networking Party será el ambiente ideal para afianzar alianzas estratégicas al ritmo de la música. Las entradas para este gran encuentro aún se pueden gestionar a través del sitio web oficial de Endeavor.