Dólar: qué precio espera una de las consultoras más respetadas de EEUU

La consultora estadounidense Pantheon Macroeconomics, reconocida por sus análisis macroeconómicos a nivel global, proyecta que el dólar mayorista argentino alcanzará los $1.850 hacia fines de diciembre, lo que implicaría una depreciación cercana al 27% durante el año.

La estimación ubica a la firma entre las más optimistas respecto de la evolución del tipo de cambio. En el relevamiento internacional realizado por FocusEconomics, sólo la consultora argentina FIEL presentó una proyección más elevada, con un dólar de $1.883 para el cierre de 2026.

Una firma con antecedentes de precisión

Pantheon Macroeconomics fue fundada por el economista Ian Shepherdson, reconocido por anticipar con varios años de anticipación el colapso del mercado inmobiliario estadounidense de 2008 y por prever el ciclo de suba de tasas de interés de la Reserva Federal antes que gran parte del mercado.

Su trayectoria le permitió ganar reconocimiento internacional y ser considerada una de las consultoras con mayor capacidad de anticipación en materia económica. Actualmente asesora a fondos de inversión, bancos e instituciones financieras de distintos países.

Qué espera el mercado

La proyección de Pantheon se ubica por encima del consenso de los analistas relevados por FocusEconomics, que prevén un dólar mayorista cercano a $1.659 para diciembre.

Por su parte, las cotizaciones implícitas en los contratos de futuros negociados en Matba-Rofex muestran expectativas aún más moderadas, con un valor próximo a $1.629 para el último mes del año.

Otra consultora internacional que figura entre las más alcistas es MAPFRE Economics, que proyecta un dólar de $1.843, muy próximo al escenario planteado por Pantheon.

El valor actual y la banda cambiaria

En la actualidad, el dólar mayorista cotiza alrededor de $1.478, nivel que todavía se mantiene por debajo del techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central.

Ese límite superior, que se actualiza periódicamente en función de la inflación, se ubica actualmente en torno a $1.831, por lo que algunas de las proyecciones privadas se acercan a ese nivel de referencia.

Expectativas bajo la lupa

Especialistas del mercado sostienen que las expectativas cambiarias comenzaron a recalibrarse luego de conocerse los últimos datos de inflación y ante la estrategia del Banco Central en el mercado oficial.

En este contexto, las previsiones para el dólar continúan mostrando una amplia dispersión. Mientras la mayoría de los economistas espera una evolución gradual del tipo de cambio, algunas consultoras internacionales consideran que la presión cambiaria podría intensificarse durante el segundo semestre y llevar la cotización a niveles significativamente superiores a los descontados actualmente por el mercado.