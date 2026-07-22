Upgrade crediticio y récord de dólares: la macro celebra con Moody's, pero hay señales que encienden alertas regionales

Los mercados financieros no perdonan la lentitud, pero celebran la disciplina. La reciente elevación de la calificación crediticia soberana por parte de Moody’s a B3 —alineándose finalmente con Fitch y S&P— no es una medalla moral; es una llave de paso. Abre la puerta a miles de mandatos institucionales globales que requerían al menos dos notas en terreno positivo para volver a volcar liquidez sobre activos argentinos.

El riesgo país perforó la barrera de los 402 puntos básicos.

Es un hito.

Pero detrás de la pirotecnia de Wall Street se despliega una reconfiguración mucho más cruda y pragmática de la economía real. El primer semestre de 2026 cerró con un superávit comercial récord de u$s 13.923 millones, catapultado por exportaciones que acariciaron los u$s 50.000 millones.

Hubo, sin embargo, un dato en junio que marca un punto de inflexión histórico en la matriz productiva: los aceites crudos de petróleo lideraron individualmente las ventas al exterior con u$s 918 millones, superando por primera vez a la harina de soja (u$s 874 millones) y al aceite de soja (u$s 769 millones).

La energía ya no pide permiso. Se consolidó como el gran traccionador de divisas, con un saldo favorable que creció un 61,7% interanual.

Cabotaje, contratos a medida y el golpe impositivo a las cooperativas

La desregulación avanzó sin anestesia sobre el cuello de botella más crítico de la provincia: la logística de exportación.

La apertura del cabotaje fluvial a buques de bandera extranjera mediante permisos temporarios promete redefinir la rentabilidad de las terminales del Gran Rosario. Al habilitar una mayor oferta de bodegas, la presión a la baja sobre los fletes fluviales tiende a mejorar de manera directa el FAS teórico para el exportador de granos y subproductos.

La medida ya encendió chispas con los gremios y armadores locales.

Porque la eficiencia logística no espera a las estructuras tradicionales.

En el corazón de la Zona Núcleo, la derogación de la Ley de Arrendamientos Rurales desarmó los plazos mínimos obligatorios, permitiendo estructurar contratos de alquiler de campos a la medida exacta de cada campaña, atados a quintales, dólares o márgenes brutos.

A esto se suma la digitalización federal de prendas y warrants junto a la incorporación de activos virtuales como garantía de contratos insumo-producto. El financiamiento de la campaña agrícola ya no pasa necesariamente por la ventanilla bancaria.

Sin embargo, la contracara fiscal golpeó de lleno al entramado asociativo regional.

La eliminación de la exención plena del Impuesto a las Ganancias para cooperativas con excedentes superiores a los $500 millones anuales rebanará liquidez directa a gigantes acopiadores como Agricultores Federados Argentinos (AFA) y a la red de mutuales provinciales. Un encarecimiento directo a la intermediación que obligará a reestructurar la distribución de excedentes antes del cierre contable.

Sismo en el retail, blanqueo al ladrillo y la alarma en la importación de insumos

Mientras el mapa impositivo se endurece para algunos, el Régimen de Inocencia Fiscal II abrió una autopista para la canalización de fondos no declarados.

La eliminación de los topes de ingresos y patrimonio, sumada a la extensión del plazo hasta diciembre de 2027 bajo un "tapón fiscal" del 5%, comenzó a derramar liquidez sobre desarrollos inmobiliarios desde el pozo y bienes durables en la ciudad y corredores vecinos como Funes.

En paralelo, la llegada de jugadores globales con escala masiva sacudió el tablero comercial de las cadenas locales. El desembarco de la marca francesa Kiabi en Rosario —con un local de 1.200 m² y una inversión de u$s 20 millones comandada por el Grupo One de Manuel Antelo— expuso la vulnerabilidad de las marcas textiles nacionales frente a modelos de integración vertical y escala europea.

Es escala pura.

Sin embargo, en la trama industrial pesada la foto muestra una fisura preocupante.

Pese al saldo exportador positivo, las importaciones de Bienes de Capital cayeron un 12,1% y las de Piezas y Accesorios se desplomaron un 20,3% en el semestre.

El riesgo de estrangulamiento por falta de insumos críticos amenaza directamente a los clusters metalmecánicos de Rafaela, Las Parejas y el cordón industrial, donde los fabricantes de maquinaria corren riesgo de sufrir cuellos de botella en plena demanda.

Pasivos de Estado, peajes en disputa y el costo oculto de la morosidad

La macroeconomía celebra superávits, pero los pasivos contingentes del Estado vuelven a golpear la puerta.

A la confirmación del fallo en EE.UU. por la expropiación de Aerolíneas Argentinas por u$s 390,9 millones se sumó la reactivación del reclamo de WeBuild por u$s 123 millones derivado del congelamiento de peajes en el enlace Rosario - Victoria. Un frente judicial que anticipa presiones inevitables para ajustar tarifas al alza en un corredor logístico clave para el transporte pesado interprovincial.

Del otro lado del mostrador, la economía cotidiana muestra una tensión silenciosa pero persistente.

La mora en la cartera de créditos a las familias trepó al 15,9%, registrando a más de 5,3 millones de personas con al menos un compromiso incumplido. En la economía de plataformas, el financiamiento informal y fintech alcanza costos de usura con tasas anuales que trepan del 400% al 700%.

El consumo de a pie se financia caro mientras el crédito corporativo se abarata.

La Argentina ingresó en una fase donde las notas crediticias y las planillas macroeconómicas muestran una solidez inédita en décadas.

Pero los negocios no se ganan en los despachos de las calificadoras de riesgo, sino en la trinchera de los costos operativos, la eficiencia logística y la capacidad de adaptación al nuevo entorno regulatorio.

El crudo desplazó al grano en el podio exportador, los barcos extranjeros ganan el Paraná y las multinacionales del retail imponen condiciones en los centros comerciales.

El nuevo modelo económico premia la escala, castiga la ineficiencia y borra de un plumazo las protecciones históricas.

Quien no entienda el subtexto estratégico de este cambio de ciclo, simplemente quedará fuera de juego.