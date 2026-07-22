La minería abre nuevas oportunidades para Santa Fe: puertos, industria e inversión

La decisión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe de salir a buscar activamente nuevos mercados y expandir sus fronteras productivas está dando resultados concretos mediante una alianza institucional clave. Recientemente, el Gobierno de Santa Fe y la Provincia de San Juan firmaron un convenio para que la producción minera sanjuanina pueda exportarse a través del sistema portuario santafesino.

“La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue salir a buscar nuevos mercados y expandir las fronteras productivas de Santa Fe. Tenemos la industria, la logística y las empresas para acompañar la escala de la nueva minería argentina. Ya no somos solo el motor del campo: nos consolidamos como socios indispensables del desarrollo minero nacional”, destacaron desde el Ejecutivo santafesino.

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, sostuvo: “Santa Fe ocupa un lugar clave en la estrategia logística nacional. Es la única provincia que tiene puertos para sacar cobre por Argentina”.

RAFA S.A., primer caso de éxito en Vicuña

La empresa santafesina RAFA S.A., con talleres propios en Capitán Bermúdez y Ricardone y más de tres décadas de trayectoria en ingeniería, fabricación y montaje de plantas industriales, fue adjudicada dentro de un consorcio internacional para construir una parte del campamento del Proyecto Vicuña. Las obras incluyen movimiento de suelos, fundaciones estructurales, montaje e instalaciones operativas. La firma trabaja habitualmente para los sectores de energía, petróleo y gas, y elabora estructuras metálicas y cañerías prefabricadas bajo normativas internacionales de seguridad.

El Proyecto Vicuña, impulsado por las mineras Lundin Mining y BHP en la provincia de San Juan, es considerado uno de los desarrollos mineros más relevantes a nivel global. Prevé una inversión inicial de USD 7.100 millones, una vida útil superior a los 25 años y una producción proyectada de 395.000 toneladas anuales de cobre, además de volúmenes significativos de oro y plata. Actualmente, más del 95 % de los trabajadores del proyecto son de origen argentino.

Un rumbo estratégico para la minería argentina

El objetivo del trabajo conjunto es doble. Por un lado, desarrollar una logística competitiva a nivel nacional para que parte de la producción minera argentina se exporte a través de la Hidrovía y de los puertos santafesinos, ampliando alternativas de salida al mundo y generando trabajo genuino, ingreso de divisas, arraigo y desarrollo federal. Por el otro, aportar la capacidad industrial de Santa Fe -sus más de 6.400 empresas, su ingeniería especializada y su experiencia en energía, petróleo y gas- a la nueva matriz minera del país.

Santa Fe y San Juan consolidan así su rol estratégico en la matriz productiva y exportadora argentina, uniendo fortalezas y convirtiendo potencial en oportunidades concretas de crecimiento. El acuerdo también apunta a diversificar las salidas al mundo del cobre argentino, que hoy se exporta principalmente a través de puertos chilenos, y a fortalecer la competitividad del complejo logístico santafesino frente a los nuevos ciclos de inversión en minería, energía y gas.