Menos trabas, más blindaje: así quedó el nuevo proyecto para sacar los dólares del colchón

El Gobierno nacional avanzó con una nueva versión del proyecto de "Inocencia Fiscal", la iniciativa con la que busca incentivar que los argentinos vuelquen al circuito formal los denominados "dólares del colchón". El texto incorpora cambios relevantes respecto del borrador original, con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y brindar mayores garantías jurídicas.

Entre las principales modificaciones figura la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que inicialmente condicionaban el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias. De esta manera, el beneficio podría alcanzar a una cantidad significativamente mayor de personas físicas, siempre que cumplan con los requisitos previstos por la normativa.

Otro de los cambios centrales apunta a flexibilizar el criterio de "discrepancia significativa", uno de los aspectos que había despertado mayores cuestionamientos entre tributaristas. El nuevo esquema redefine cómo se medirán las diferencias detectadas por ARCA y establece un umbral mínimo para evitar que diferencias menores activen procesos de fiscalización más severos.

El proyecto también busca otorgar mayor previsibilidad a quienes decidan exteriorizar fondos para destinarlos a inversiones, consumo o la compra de inmuebles. Según el borrador, los bienes adquiridos con esos recursos tendrán un tratamiento específico dentro del régimen, en un intento por fortalecer la seguridad jurídica de las operaciones.

No obstante, especialistas advierten que la iniciativa no elimina completamente los controles. Aunque el régimen procura reducir la litigiosidad y limitar determinadas facultades de fiscalización, continuarán vigentes las obligaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos y otros mecanismos de supervisión que exceden el ámbito tributario.

La propuesta deberá ahora ser enviada al Congreso, donde el oficialismo buscará respaldo para una reforma que considera clave para incentivar la formalización de ahorros mantenidos fuera del sistema financiero y dinamizar la economía.