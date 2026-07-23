La "foto" del mercado: menos oferta agrícola y más consultas por campos ganaderos

El mercado inmobiliario rural registró una desaceleración durante junio, luego del fuerte nivel de actividad observado en mayo. Según el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR), elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), el indicador se ubicó en 47,73 puntos, lo que representa una caída de 9,13 puntos respecto del mes anterior, cuando había alcanzado los 56,86 puntos.

A pesar del retroceso mensual, la entidad destacó que junio se consolidó como el segundo mes de mayor actividad de 2026, una señal de que el mercado continúa mostrando un nivel de dinamismo superior al registrado en otros momentos del año.

Desde la CAIR explicaron que la disminución estuvo vinculada principalmente a una menor oferta de campos agrícolas y de establecimientos mixtos de alta calidad, una situación que limitó el volumen de operaciones y consultas concretadas durante el mes.

En contraste, el segmento ganadero continúa exhibiendo un comportamiento favorable. El informe señala que los valores de la hacienda mantienen un buen nivel de consultas por campos ganaderos, lo que sostiene el interés de inversores y productores por este tipo de activos rurales.

El InCAIR es un indicador mensual que mide exclusivamente el nivel de actividad del mercado inmobiliario rural y no refleja la evolución de los precios de los campos. El índice toma como referencia un máximo histórico de 100 puntos y se elabora desde noviembre de 2013, acumulando 152 meses de medición continua.

Aunque junio mostró una corrección respecto de mayo, el desempeño del mercado durante el primer semestre evidencia que la actividad continúa en niveles relevantes, con diferencias entre segmentos según la disponibilidad de oferta y el comportamiento de cada negocio agropecuario.