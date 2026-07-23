Claves del día: el mercado festeja a Moody's, pero la economía real sigue sin reaccionar

Mientras Moody's mejora la nota de Argentina, el riesgo país vuelve a acercarse a los 400 puntos y las acciones bancarias suben, la economía real sigue enviando señales de alerta: cae el consumo, aumenta la mora, la actividad pierde impulso y el Gobierno acelera reformas para sostener la recuperación.

La economía argentina volvió a exhibir este jueves una de las mayores contradicciones del actual proceso económico. Por un lado, los mercados financieros continúan enviando señales de optimismo. Por el otro, la actividad cotidiana de empresas y familias todavía no logra acompañar ese entusiasmo.

La principal noticia para los inversores llegó desde el frente financiero. Tras la mejora de la calificación soberana otorgada por Moody's, el riesgo país volvió a ubicarse cerca de los 400 puntos básicos, un nivel que no se veía desde hace años, mientras las acciones de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street registraron fuertes avances. El mercado interpreta que el reconocimiento de la calificadora fortalece las posibilidades de acceso al crédito internacional y mejora la percepción sobre el rumbo macroeconómico del país.

Sin embargo, ese optimismo financiero todavía no encuentra un correlato en la economía real.

Uno de los datos más preocupantes volvió a surgir del consumo masivo. Según el relevamiento de Scentia, las ventas de productos de consumo cotidiano retrocedieron 2,7% en junio respecto del mismo mes del año pasado y acumulan una caída de 2,9% durante el primer semestre de 2026. El dato confirma que la desaceleración de la inflación todavía no logró transformarse en una recuperación sostenida del poder de compra.

La retracción volvió a observarse tanto en supermercados como en autoservicios y mayoristas, reflejando que buena parte de los hogares continúa ajustando gastos y priorizando únicamente los consumos esenciales. El alivio sobre los precios comienza a sentirse, pero todavía no alcanza para reactivar el volumen de ventas.

El panorama también se refleja en la evolución de la actividad económica.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a mayo registró una caída de 0,2% respecto de abril, acumulando así dos meses consecutivos de retroceso en la medición desestacionalizada. Aunque la comparación interanual continúa mostrando crecimiento por la baja base de comparación de 2025, el ritmo de recuperación perdió intensidad.

Además, detrás del promedio aparecen realidades muy diferentes. Los sectores vinculados a minería, petróleo, gas, agro e intermediación financiera siguen liderando la recuperación, mientras que la construcción, el comercio, parte de la industria manufacturera, hoteles y restaurantes y otros servicios ligados al mercado interno continúan mostrando un desempeño débil. La economía, en definitiva, sigue avanzando a dos velocidades.

A ese escenario se suma otro indicador que empieza a preocupar tanto al Gobierno como al sistema financiero: la mora bancaria.

Los préstamos en situación irregular continúan creciendo y ya acumulan diecisiete meses consecutivos de aumento. El deterioro se concentra especialmente en los créditos personales y las tarjetas de crédito, reflejando las dificultades de muchas familias para sostener sus compromisos financieros. Al mismo tiempo, ese fenómeno obliga a los bancos a endurecer las condiciones para otorgar nuevos préstamos, reduciendo uno de los motores que el oficialismo esperaba para impulsar la recuperación del consumo.

En este contexto, los inversores también muestran posiciones divididas. Si bien la mejora de Moody's fortaleció el ánimo de los mercados, los indicadores de actividad, consumo y crédito siguen ofreciendo señales ambiguas. La gran incógnita es si la mejora financiera podrá traducirse en crecimiento económico sostenido o si continuará limitada al mercado de capitales.

Frente a ese escenario, el Gobierno busca mantener la iniciativa política y económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el envío al Congreso del proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa destinada a brindar mayor seguridad jurídica a quienes adhieran al nuevo régimen de regularización patrimonial y utilicen los denominados "dólares del colchón". El oficialismo apuesta a que esa herramienta contribuya a ampliar la formalización de activos y genere un nuevo flujo de inversiones.

También hubo anuncios relevantes desde el sector empresario. Aerolíneas Argentinas presentó el mayor programa de renovación de flota de la última década, con la incorporación de 20 nuevos aviones, una inversión destinada a mejorar eficiencia operativa, reducir costos y ampliar su capacidad para atender el crecimiento proyectado del tráfico aéreo.

Mientras tanto, el sector agropecuario concentra buena parte de la expectativa política de la semana. La inauguración oficial de la Exposición Rural se realizará con cambios en el protocolo tradicional y todas las miradas estarán puestas en el discurso del presidente Javier Milei, del que productores y empresarios esperan nuevas definiciones sobre retenciones, competitividad, inversiones y agenda para el campo.

En conjunto, la fotografía económica vuelve a mostrar dos Argentinas conviviendo al mismo tiempo. La financiera, que comienza a recuperar crédito, confianza y mejores perspectivas internacionales. Y la economía cotidiana, donde el consumo sigue cayendo, la actividad pierde dinamismo y el crédito enfrenta un deterioro creciente por el aumento de la morosidad.

La pregunta que empieza a dominar el debate económico ya no es si los mercados creen en el programa del Gobierno. La verdadera incógnita es cuándo esa confianza llegará finalmente a las empresas, los comercios y el bolsillo de las familias.