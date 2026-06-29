ARCA mira los balances: qué deben hacer las empresas para evitar multas millonarias

Miles de empresas argentinas afrontan en las próximas semanas uno de los principales compromisos del calendario fiscal: la presentación de los estados contables correspondientes al cierre de sus ejercicios económicos. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en importantes sanciones económicas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Especialistas tributarios recuerdan que la presentación en tiempo y forma de los balances constituye un requisito clave para mantener la situación fiscal regular y evitar multas que, según la normativa vigente, pueden alcanzar varios millones de pesos en determinados casos.

Quiénes deben cumplir con la presentación

La obligación alcanza principalmente a sociedades comerciales y otras personas jurídicas que deben presentar sus estados contables ante los organismos correspondientes, junto con la documentación exigida por la normativa tributaria.

El vencimiento varía de acuerdo con la fecha de cierre del ejercicio de cada empresa, por lo que resulta fundamental verificar el cronograma aplicable para evitar incumplimientos.

Qué ocurre si no se presentan los balances

La falta de presentación puede generar multas automáticas, además de otras consecuencias administrativas, como restricciones para realizar determinados trámites, dificultades para acceder a certificados fiscales o mayores controles por parte del organismo recaudador.

Los montos de las sanciones fueron actualizados recientemente y pueden resultar significativamente superiores a los vigentes en años anteriores, especialmente para sociedades y contribuyentes con mayores obligaciones formales.

Cómo evitar sanciones

Los profesionales en materia tributaria recomiendan:

* Verificar con anticipación las fechas de vencimiento correspondientes al ejercicio de la empresa.

* Preparar la documentación contable con suficiente anticipación.

* Controlar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico para detectar eventuales notificaciones de ARCA.

En caso de advertir un incumplimiento, regularizar la situación lo antes posible para reducir el impacto de las sanciones previstas por la normativa.

La importancia de la planificación

Los especialistas coinciden en que una adecuada planificación contable y tributaria permite evitar costos innecesarios y minimizar riesgos. Mantener al día la información financiera no solo reduce la posibilidad de recibir multas, sino que también facilita el acceso a financiamiento, licitaciones y otras operaciones que requieren acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Con un esquema de fiscalización cada vez más digitalizado, el seguimiento permanente de los vencimientos se convirtió en una herramienta indispensable para empresas y profesionales de ciencias económicas.