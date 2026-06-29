Claves del día: aguinaldo, dólar, courier y cambios políticos, las señales que marcarán el arranque de julio

El segundo semestre comienza con una pregunta que atraviesa al mercado: ¿el dólar encontrará un nuevo rango respiro o volverá a convertirse en el principal termómetro de la economía?

Julio suele ofrecer un comportamiento estacional favorable para el mercado cambiario. La mayor liquidación de exportaciones, el efecto del pago del aguinaldo y una demanda de divisas históricamente más moderada conforman un escenario que, en otros años, ayudó a estabilizar las cotizaciones. Esta vez, sin embargo, la dinámica dependerá también de la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio monetario en un contexto donde el programa económico sigue teniendo como principal objetivo evitar un exceso de pesos en circulación.

En ese punto aparece otro protagonista: el aguinaldo. Durante las últimas semanas la morosidad en distintos segmentos del sistema financiero volvió a mostrar una tendencia ascendente. El ingreso extraordinario del medio sueldo podría convertirse ahora en un alivio parcial para muchas familias que aprovecharán esos recursos para cancelar deudas, reducir atrasos en tarjetas y regularizar préstamos personales.

Sin embargo, el mismo fenómeno tiene una segunda lectura que también sigue de cerca el equipo económico. Una parte importante de esos pesos terminará depositándose nuevamente en el sistema financiero. Ese incremento de liquidez obliga al Banco Central y al Ministerio de Economía a administrar cuidadosamente la absorción monetaria para evitar que esos fondos terminen trasladándose al mercado cambiario. En otras palabras, el aguinaldo ayuda a mejorar la calidad de las carteras de los bancos, pero al mismo tiempo exige mantener bajo control una de las variables centrales del programa económico: la cantidad de pesos circulando.

Mientras tanto, el Gobierno continúa avanzando con medidas de desregulación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero trabaja en modificaciones para el régimen de courier internacional. El objetivo es fortalecer los controles sobre la operatoria, actualizar los procedimientos para importadores y plataformas de comercio electrónico y reducir maniobras detectadas durante los últimos meses. Los cambios podrían impactar directamente sobre empresas que operan con compras puerta a puerta y marketplaces internacionales.

En paralelo, también llegan noticias para el ecosistema tecnológico. Uno de los principales fondos vinculados al ecosistema de Silicon Valley lanzó un nuevo programa de aceleración destinado a startups de América Latina, incluyendo proyectos argentinos. La iniciativa contempla mentorías, capacitación y posibilidades concretas de acceder a financiamiento internacional, en un momento donde el talento argentino continúa siendo uno de los activos más valorados por los grandes inversores tecnológicos.

En el plano político también comienza una nueva etapa. El presidente Javier Milei decidió avanzar con una reorganización importante dentro de su estructura de gobierno. Diego Santilli desembarcará en la Jefatura de Gabinete con amplias facultades de coordinación y, además, conservará bajo su órbita el Ministerio del Interior, desde donde continuará liderando las negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios. La decisión busca fortalecer la capacidad política del Ejecutivo en una etapa donde el Congreso volverá a concentrar buena parte de la agenda económica e institucional.

Otro movimiento relevante alcanza a YPF. Manuel Adorni dejará definitivamente su cargo dentro del directorio de la petrolera estatal, completando así su salida de responsabilidades ejecutivas para concentrarse plenamente en su nueva función política. El cambio forma parte del reordenamiento interno que impulsa la administración nacional sobre empresas públicas y organismos estratégicos.