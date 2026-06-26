Claves del día: baja el costo del crédito, el consumo mejora apenas y el Gobierno sale a buscar dólares baratos

La baja del costo del financiamiento para las pymes, una primera mejora del consumo después de varios meses de caída y la decisión del Gobierno de salir a buscar deuda internacional a una tasa cercana al 6% anual marcaron una jornada donde la macroeconomía volvió a ofrecer algunas señales alentadoras. Sin embargo, el sector privado insiste en que todavía faltan previsibilidad, competitividad y condiciones para que esa mejora financiera termine trasladándose a la inversión, la producción y el empleo.

Uno de los datos más relevantes llegó desde el mercado de capitales. Durante mayo el costo promedio de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas bajó del 35,5% al 31,5% nominal anual, el nivel más bajo desde el cambio de régimen económico. La reducción mejora el acceso al crédito para capital de trabajo e inversiones y aparece como una de las primeras señales concretas de normalización financiera.

No obstante, el mensaje de los empresarios fue mucho más amplio. Durante el Encuentro Federal Pyme organizado por CAME, el presidente Ricardo Diab, sostuvo que el crédito es una herramienta necesaria, pero advirtió que sin previsibilidad, competitividad y una menor presión impositiva será muy difícil consolidar un proceso sostenido de crecimiento. El reclamo fue compartido por representantes de distintas provincias, que volvieron a poner el foco en el costo argentino y en la necesidad de reglas estables.

También aparecieron algunos datos positivos sobre el consumo. De acuerdo con Worldpanel, el consumo masivo registró en mayo una suba interanual del 0,5% en volumen, cortando una serie de varios meses consecutivos de caídas. La mejora todavía luce muy moderada y responde en parte a una base de comparación baja, pero representa el primer dato favorable para un mercado interno que continúa golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

En paralelo, el Gobierno busca reforzar el frente financiero. Con garantías de organismos multilaterales intenta acceder a préstamos de bancos internacionales a una tasa cercana al 6% anual, una estrategia destinada a fortalecer las reservas, reducir el costo del financiamiento y avanzar en el regreso de la Argentina al mercado voluntario de deuda.

En materia de infraestructura, la empresa belga Jan De Nul presentó una oferta para quedarse también con el dragado y mantenimiento del Canal Martín García. De resultar adjudicataria, consolidará aún más su posición sobre los principales corredores fluviales vinculados al comercio exterior argentino, en un negocio estratégico para la competitividad logística del Gran Rosario y de las exportaciones agroindustriales.

Mercados

Después de varias ruedas muy tensas, el mercado financiero mostró algo más de calma, aunque sin despejar las dudas. El Banco Central compró US$ 50 millones en el mercado y las reservas crecieron US$ 24 millones.

El dólar oficial cerró en $1.498,12, el blue se mantuvo en $1.530, el MEP retrocedió hasta $1.500,38, el contado con liquidación cayó a $1.546,85 y el Senebi terminó en $1.495,58. La brecha entre el oficial y el blue quedó reducida al 2%, mientras que frente al CCL se ubicó en torno al 5%.

Los bancos ajustaron nuevamente las tasas de los plazos fijos. Para depósitos minoristas el rendimiento promedio pasó del 19,3% al 19,4% anual, con diferencias entre grandes entidades (14,5%) y bancos pequeños (23%). En colocaciones de mayor volumen, la tasa promedio bajó del 25% al 24,6% anual.

En renta fija, los bonos soberanos cedieron en promedio 0,1%, mientras que el riesgo país logró bajar tres puntos, hasta 435 unidades, en una jornada donde los operadores concentraron su atención en el vencimiento del bono dólar linked TZV26 y en la licitación de deuda que realizará el Tesoro.

La Bolsa porteña tampoco consiguió recuperarse. El S&P Merval cayó 0,4%, mientras que en Wall Street las ADR argentinas mostraron un comportamiento mixto. Edenor y Central Puerto avanzaron entre 1% y 3%, mientras que Bioceres, Mercado Libre, IRSA y Cresud retrocedieron entre 2% y 6%.

En el plano internacional, el petróleo rebotó 3,1% tras nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz. En Chicago los principales granos cerraron en alza, con el maíz y la soja liderando las subas, una tendencia que también se replicó en el mercado físico de Rosario. El bitcoin perdió 0,5%, mientras que el resto de las principales criptomonedas registró bajas de hasta 2%.