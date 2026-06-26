El Gobierno apuesta a un segundo semestre con mayor ingreso de dólares: los motivos

Tras varios años en los que el segundo semestre estuvo marcado por una menor oferta de divisas y una creciente presión sobre el mercado cambiario, el Gobierno confía en que este año el escenario será diferente. La estrategia económica contempla el ingreso de dólares provenientes de distintos frentes con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales y consolidar la estabilidad macroeconómica.

Entre los factores que respaldan esa expectativa se encuentran la continuidad de las liquidaciones del complejo exportador, el avance de proyectos de inversión —especialmente en energía y minería—, el financiamiento de organismos internacionales y una mayor confianza de los mercados tras la implementación de las reformas económicas.

En el equipo económico consideran que este flujo de divisas permitirá atravesar el segundo semestre sin las tensiones cambiarias que históricamente caracterizaron ese período. El objetivo es sostener la estabilidad del tipo de cambio, fortalecer el nivel de reservas del Banco Central y generar condiciones favorables para la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria.

Los analistas, sin embargo, advierten que el resultado dependerá de que se concreten los ingresos previstos y de que el contexto internacional continúe siendo favorable. La evolución de los precios de las exportaciones, la respuesta de los inversores y el comportamiento de la demanda de divisas serán variables determinantes para evaluar el éxito de la estrategia oficial.

En ese contexto, el segundo semestre aparece como una etapa clave para el programa económico. Si el flujo esperado de dólares se materializa, el Gobierno podría consolidar la estabilidad financiera y avanzar con nuevas medidas destinadas a profundizar la normalización de la economía. Caso contrario, volverían a surgir presiones sobre el mercado cambiario y sobre las expectativas de los agentes económicos.