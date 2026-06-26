Bioinsumos: por qué la revolución ya no se juega en el laboratorio, sino en el mercado

El mercado de los bioinsumos atraviesa uno de los procesos de expansión más dinámicos de los últimos años. Semana tras semana aparecen nuevas startups, se consolidan empresas biotecnológicas especializadas y los tradicionales actores de la industria química incorporan soluciones biológicas a sus portfolios, convencidos de que el futuro del negocio será cada vez más sustentable.

Sin embargo, mientras la innovación tecnológica avanza a gran velocidad, el principal desafío dejó de estar en los laboratorios. La verdadera prueba de fuego comienza cuando esos desarrollos deben transformarse en productos comercialmente viables y demostrar resultados consistentes en el campo.

Así lo sostiene Juan Pablo Brichta, director Académico del Programa de Bioinsumos de la Universidad Austral y presidente de Agro Advance Technology, quien asegura que la clave ya no pasa únicamente por desarrollar nuevos microorganismos, sino por lograr que esas innovaciones sean adoptadas de manera efectiva por el mercado agropecuario.

Del descubrimiento científico a la adopción comercial

Para Brichta, el ecosistema de los biológicos enfrenta una etapa decisiva. "El principal desafío de los bioinsumos ya no es descubrir nuevos microorganismos, sino transformar ese conocimiento científico en soluciones comerciales escalables y consistentes", afirma.

Eso implica superar una serie de obstáculos técnicos que van mucho más allá de la investigación inicial. Un microorganismo que funciona bajo condiciones controladas debe demostrar estabilidad, repetibilidad y eficacia en distintos ambientes, cultivos y sistemas productivos.

La formulación, la producción industrial, la estabilidad del producto, la logística, la vida útil y la calidad durante toda la cadena de distribución son variables críticas para convertir una innovación científica en una tecnología de uso masivo.

La "última milla", el verdadero cuello de botella

A diferencia de los insumos tradicionales, los bioinsumos poseen características biológicas que obligan a modificar por completo la estrategia comercial.

Se trata de productos vivos o derivados biológicos que requieren condiciones específicas de almacenamiento, transporte, aplicación y seguimiento técnico. En consecuencia, la venta deja de ser una simple transacción comercial para transformarse en un proceso de acompañamiento técnico permanente.

Es allí donde aparece el concepto de "última milla": el momento en que el distribuidor, el asesor agronómico o el responsable comercial debe traducir toda la complejidad biológica en una propuesta de valor simple, comprensible y económicamente rentable para el productor.

Vender soluciones, no productos

Según Brichta, la comercialización de bioinsumos exige abandonar el modelo tradicional utilizado durante décadas para los agroquímicos.

"Mientras que históricamente se comercializaban productos con una recomendación relativamente estandarizada, los bioinsumos requieren una lógica centrada en la venta de soluciones agronómicas", explica.

Su desempeño depende de múltiples factores: ambiente, cultivo, manejo, nutrición y condiciones del suelo. Por eso, el verdadero valor ya no reside únicamente en el producto, sino en la forma en que se integra al sistema productivo.

En este contexto, las empresas deben respaldar cada recomendación con evidencia local, ensayos a campo y resultados económicos concretos.

La confianza como activo estratégico

El especialista sostiene que el productor ya no alcanza con conocer el mecanismo de acción de un microorganismo. Lo que necesita comprender es qué problema resuelve, cómo impacta sobre su planteo productivo y cuál será el retorno económico de la inversión.

Por eso, el asesoramiento técnico, la capacitación y el seguimiento durante la implementación pasan a tener tanto valor como el propio bioinsumo.

Además, Brichta remarca que la disponibilidad de financiamiento para escalar los desarrollos y la existencia de marcos regulatorios adecuados serán factores determinantes para consolidar el crecimiento de la industria.

El futuro ya no depende del laboratorio

Para el director del Programa de Bioinsumos de la Universidad Austral, la innovación biológica ingresó en una nueva etapa.

"La verdadera frontera de la innovación en bioinsumos ya no está en el laboratorio, sino en la transición hacia el mercado. El gran reto es convertir la innovación biológica en una industria capaz de operar con escala, confiabilidad y rentabilidad", sostiene.

Y concluye que el éxito comercial dejará de depender exclusivamente de la capacidad de distribución para apoyarse, cada vez más, en la construcción de confianza, el conocimiento agronómico y la oferta de soluciones integrales que mejoren simultáneamente la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.

En definitiva, la próxima gran revolución de los bioinsumos no estará dada únicamente por nuevos desarrollos científicos, sino por la capacidad de la industria para cerrar la brecha entre la innovación y la adopción. Porque el verdadero examen ya no se rinde en el laboratorio: se rinde en cada lote.