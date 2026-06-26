Más presión sobre el bolsillo: prepagas, alquileres y más, los aumentos que trae julio

El séptimo mes del año comenzará con nuevos incrementos que impactarán directamente en el presupuesto de las familias. Luego de que el INDEC informara una inflación del 2,1% en mayo, distintos sectores públicos y privados aplicarán actualizaciones en sus cuadros tarifarios de acuerdo con las cláusulas de ajuste previstas en cada actividad.

Aunque el índice inflacionario continúa mostrando una desaceleración respecto de meses anteriores, los mecanismos automáticos de actualización mantienen la dinámica de incrementos mensuales en numerosos servicios.

Medicina prepaga: aumentos de hasta el 2,9%

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los nuevos valores que regirán desde julio. En la mayoría de los casos, las cuotas subirán un 2,1%, aunque algunas compañías aplicarán incrementos superiores según el tipo de cobertura.

Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud confirmaron un ajuste del 2,1%, mientras que Omint incrementará sus planes hasta un 2,9%, dependiendo de cada cobertura. En algunos casos, además, también se actualizarán los copagos.

Combustibles: expectativa por la decisión de las petroleras

El precio de la nafta y el gasoil todavía no tiene una definición para julio, aunque el mercado permanece atento al vencimiento del esquema de contención de precios que YPF y las demás petroleras implementaron desde mediados de mayo para amortiguar la volatilidad internacional del petróleo.

En el sector sostienen que existe margen para una baja en los surtidores debido a que el valor local aún refleja un precio internacional del crudo superior al actual. La caída del barril Brent por debajo de los 73 dólares alimenta esa posibilidad.

Sin embargo, la legislación vigente contempla una actualización de los impuestos a los combustibles durante julio, un factor que podría compensar parcialmente cualquier reducción derivada del menor precio internacional del petróleo y mantener la presión sobre los valores finales.

Alquileres: continúan los ajustes según el tipo de contrato

Los inquilinos también enfrentarán nuevas actualizaciones durante julio. El porcentaje dependerá del índice pactado al momento de firmar el contrato y de la periodicidad establecida para los ajustes.

Para quienes actualicen por inflación (IPC), los incrementos serán:

* Ajuste trimestral: 8,1%

* Ajuste cuatrimestral: 11%

* Ajuste semestral: 16,7%

En tanto, los contratos que aún continúan bajo el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central registrarán una actualización anual del 31,54%.

Otros aumentos

Además de las prepagas y los alquileres, durante julio también se actualizarán las tarifas del transporte público, los servicios de electricidad y gas, así como las cuotas de los colegios privados, en línea con los mecanismos de ajuste vigentes en cada jurisdicción y sector.

Estos incrementos conforman una nueva etapa de recomposición tarifaria que, aunque acompaña una inflación más moderada que la observada meses atrás, seguirá condicionando el poder adquisitivo de los hogares al comienzo del segundo semestre del año.