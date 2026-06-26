El dilema de estos tiempos en el mercado granario: esperar y financiarse o vender

Las señales del mercado cambiaron y obligan a revisar la estrategia comercial. El último informe de DATA Miazzo concluye que, para soja y trigo, hoy resulta más conveniente diferir ventas y utilizar herramientas de cobertura y financiamiento que desprenderse del grano disponible.

En maíz, la decisión depende de la necesidad de liquidez, mientras que las inversiones en pesos vuelven a ganar atractivo con las LECAP.

La soja ofrece la mejor oportunidad para capturar valor

El mensaje central del informe es claro: vender soja disponible hoy no aparece como la mejor decisión.

La diferencia entre el precio disponible y los contratos futuros permite mejorar el ingreso mediante estrategias de cobertura, especialmente hacia septiembre y noviembre. El análisis muestra que el mercado está premiando el diferimiento de ventas y que, aun con un escenario internacional sin grandes impulsos alcistas, existen oportunidades para capturar mejores precios utilizando futuros.

La recomendación se fortalece porque todavía existe un importante volumen de soja sin comercializar y no se esperan mejoras significativas del mercado disponible en el corto plazo.

Financiarse cuesta menos que vender

Otro de los cambios más relevantes del escenario financiero es que las tasas de financiamiento quedaron por debajo del rendimiento que ofrecen las estrategias comerciales.

Con costos en pesos inferiores al 30% anual, el informe considera conveniente obtener liquidez mediante financiamiento y conservar el grano, en lugar de vender disponible para hacerse de caja.

Incluso en dólares, la conclusión es similar: diferir ventas y financiarse continúa siendo una alternativa más eficiente para preservar valor.

Maíz: vender solo si hace falta caja

En maíz el diagnóstico es más equilibrado. El mercado todavía mantiene una demanda firme para el disponible, aunque el avance de la cosecha argentina y el ingreso de la safrinha brasileña limitan las posibilidades de nuevas subas durante las próximas semanas.

Por eso, la recomendación pasa por diferenciar situaciones:

* Si la empresa necesita liquidez, vender sigue siendo una opción válida.

* Si no existe urgencia financiera, conviene esperar mejores oportunidades o aprovechar el pase hacia diciembre, que mejora el precio y ofrece un rendimiento financiero atractivo.

Trigo: los precios parecen haber encontrado un piso

Para trigo, el informe transmite una mirada más optimista. Si bien la pizarra local perdió parte del premio observado semanas atrás, los analistas consideran que los valores actuales se encuentran cerca de los mínimos del ciclo.

Con contratos a enero negociándose por encima del disponible, la recomendación es mantener el grano almacenado siempre que la situación financiera lo permita.

La relación insumo-producto favorece a la soja

El poder de compra de la soja continúa mostrando una mejora respecto de la mayoría de los insumos agropecuarios.

Especialmente frente a maquinaria agrícola, donde la capacidad de compra registra avances interanuales importantes.

El maíz presenta el escenario opuesto: perdió capacidad de compra frente a la mayor parte de los insumos analizados, deteriorando la relación de intercambio para quienes dependen de ese cultivo.

¿Dónde poner los pesos?

El informe también deja definiciones para la administración financiera. Tras la mayor volatilidad cambiaria, las tasas ofrecidas por las LECAP recuperaron atractivo para administrar liquidez de corto plazo, mientras que los bonos ajustados por CER continúan siendo una herramienta para preservar poder adquisitivo frente a la inflación.

La decisión deja de ser solo comercial

El informe muestra un cambio de enfoque: la rentabilidad ya no depende únicamente del precio del grano, sino de combinar comercialización, financiamiento y cobertura.

Hoy las decisiones que más valor agregan pasan por administrar el tiempo de venta, aprovechar los diferenciales entre mercado disponible y futuros y utilizar el financiamiento como herramienta estratégica, antes que liquidar producción por necesidad financiera.