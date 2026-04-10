¿Argentina se pone cara en dólares?: la comparación con los países de la región

La discusión sobre si Argentina está “cara en dólares” volvió al centro del debate económico tras un reciente informe que compara el costo de vida con otros países de América Latina. Los datos muestran un escenario heterogéneo: mientras algunos bienes y servicios son más costosos que el promedio regional, otros aún se mantienen relativamente más accesibles.

De acuerdo con distintos relevamientos privados, Argentina presenta precios superiores en rubros como restaurantes, indumentaria, comunicaciones y recreación. Este encarecimiento se explica, en parte, por el proceso de recomposición de precios relativos que se dio tras años de atraso, especialmente en servicios y tarifas.

Sin embargo, el panorama no es uniforme. El país todavía resulta más barato que el promedio regional en segmentos como transporte, alimentos, salud y educación. Esta dualidad posiciona a la Argentina en un punto intermedio dentro de América Latina, más cara que países como Bolivia o Paraguay, pero más económica que Uruguay, Chile o México.

El análisis también refleja un cambio estructural en la economía local: la salida de distorsiones cambiarias y la actualización de precios llevaron a que muchos bienes y servicios medidos en dólares subieran de valor. En ese contexto, el costo de vida en dólares se volvió más visible para consumidores y empresas, especialmente en sectores vinculados al consumo urbano.

Además, la comparación internacional muestra que el problema no es solo el nivel de precios, sino su relación con los ingresos. En varios casos, el poder adquisitivo argentino queda rezagado frente a otros países de la región, lo que amplifica la percepción de encarecimiento.

En síntesis, Argentina ya no aparece como un país “barato” en dólares, aunque tampoco es el más caro de la región. La clave está en la dispersión de precios por rubro y en el impacto del ingreso real sobre el costo de vida.