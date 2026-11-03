Caputo anunció medidas para aliviar a las pymes: los cuatro ejes del plan oficial

Resumen Ejecutivo
- El ministro Luis Caputo presentó ante la UIA un paquete de medidas para aliviar la situación financiera de las pymes.
- El plan incluye la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo y la extensión de planes de pago tributarios hasta octubre.
- Se habilitará la compensación de deudas aduaneras con el 100% de los reintegros y se propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los Sellos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ante representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) una serie de medidas orientadas a aliviar la situación financiera de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas industrias.
El funcionario reconoció las dificultades que atraviesan las pymes, con especial preocupación por el costo financiero, las obligaciones tributarias y la falta de liquidez. En ese marco, planteó cuatro medidas vinculadas con ARCA, los reintegros impositivos y los tributos provinciales. Además, anunció una línea de financiamiento para la compra de automóviles nacionales.
Las cuatro medidas para aliviar a las empresas
- Suspensión de embargos de ARCA: Caputo planteó suspender hasta mayo los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La iniciativa busca darles margen financiero a las empresas para reorganizar sus compromisos y evitar mayores dificultades de liquidez.
- Extensión del plan de facilidades de pago: Se extendería hasta el 31 de octubre el plazo para adherir al plan de regularización de deudas tributarias de ARCA, que contempla hasta 18 cuotas. La medida apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin exigir un desembolso inmediato de toda la deuda.
- Utilización de reintegros para cancelar deudas aduaneras: El Gobierno permitiría utilizar el 100% de los saldos correspondientes a reintegros para compensar deudas aduaneras. El alcance de la propuesta incluiría tanto a pymes como a grandes empresas. El objetivo es transformar créditos fiscales pendientes de devolución en una herramienta para cancelar obligaciones y mejorar la disponibilidad de fondos de las compañías.
- Propuesta a las provincias para eliminar el impuesto a los Sellos: Caputo propondría a las provincias avanzar en la eliminación del impuesto a los Sellos. Como incentivo, planteó que las jurisdicciones adheridas al RIGI y al régimen de REO recibirían la mitad de los fondos previstos, a cambio de eliminar ese tributo. La iniciativa apunta a reducir el costo impositivo que encarece las operaciones financieras y comerciales de las empresas.
El objetivo: reducir el costo financiero de las empresas
El planteo de Caputo tiene como eje aliviar la presión financiera e impositiva sobre el sector productivo. Para las pymes, la posibilidad de postergar embargos, refinanciar obligaciones y utilizar saldos a favor puede representar una herramienta para recuperar liquidez y sostener el capital de trabajo.
Sin embargo, será importante conocer los detalles de implementación, los plazos efectivos y las condiciones de acceso a cada beneficio.
En síntesis: el Gobierno busca responder a uno de los principales reclamos de la industria: reducir el costo de financiarse y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en un contexto en el que las empresas necesitan recuperar margen para producir e invertir.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ante representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) una serie de medidas orientadas a aliviar la situación financiera de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas industrias.
El funcionario reconoció las dificultades que atraviesan las pymes, con especial preocupación por el costo financiero, las obligaciones tributarias y la falta de liquidez. En ese marco, planteó cuatro medidas vinculadas con ARCA, los reintegros impositivos y los tributos provinciales. Además, anunció una línea de financiamiento para la compra de automóviles nacionales.
Las cuatro medidas para aliviar a las empresas
* Suspensión de embargos de ARCA: Caputo planteó suspender hasta mayo los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La iniciativa busca darles margen financiero a las empresas para reorganizar sus compromisos y evitar mayores dificultades de liquidez.
* Extensión del plan de facilidades de pago: Se extendería hasta el 31 de octubre el plazo para adherir al plan de regularización de deudas tributarias de ARCA, que contempla hasta 18 cuotas. La medida apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin exigir un desembolso inmediato de toda la deuda.
* Utilización de reintegros para cancelar deudas aduaneras: El Gobierno permitiría utilizar el 100% de los saldos correspondientes a reintegros para compensar deudas aduaneras. El alcance de la propuesta incluiría tanto a pymes como a grandes empresas. El objetivo es transformar créditos fiscales pendientes de devolución en una herramienta para cancelar obligaciones y mejorar la disponibilidad de fondos de las compañías.
* Propuesta a las provincias para eliminar el impuesto a los Sellos: Caputo propondría a las provincias avanzar en la eliminación del impuesto a los Sellos. Como incentivo, planteó que las jurisdicciones adheridas al RIGI y al régimen de REO recibirían la mitad de los fondos previstos, a cambio de eliminar ese tributo. La iniciativa apunta a reducir el costo impositivo que encarece las operaciones financieras y comerciales de las empresas.
El objetivo: reducir el costo financiero de las empresas
El planteo de Caputo tiene como eje aliviar la presión financiera e impositiva sobre el sector productivo. Para las pymes, la posibilidad de postergar embargos, refinanciar obligaciones y utilizar saldos a favor puede representar una herramienta para recuperar liquidez y sostener el capital de trabajo.
Sin embargo, será importante conocer los detalles de implementación, los plazos efectivos y las condiciones de acceso a cada beneficio.
En síntesis: el Gobierno busca responder a uno de los principales reclamos de la industria: reducir el costo de financiarse y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en un contexto en el que las empresas necesitan recuperar margen para producir e invertir.