Caputo anunció medidas para aliviar a las pymes: los cuatro ejes del plan oficial

Resumen Ejecutivo El ministro Luis Caputo presentó ante la UIA un paquete de medidas para aliviar la situación financiera de las pymes.

presentó ante la un paquete de medidas para aliviar la situación financiera de las pymes. El plan incluye la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo y la extensión de planes de pago tributarios hasta octubre.

hasta mayo y la extensión de planes de pago tributarios hasta octubre. Se habilitará la compensación de deudas aduaneras con el 100% de los reintegros y se propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los Sellos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ante representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) una serie de medidas orientadas a aliviar la situación financiera de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas industrias.

El funcionario reconoció las dificultades que atraviesan las pymes, con especial preocupación por el costo financiero, las obligaciones tributarias y la falta de liquidez. En ese marco, planteó cuatro medidas vinculadas con ARCA, los reintegros impositivos y los tributos provinciales. Además, anunció una línea de financiamiento para la compra de automóviles nacionales.

Las cuatro medidas para aliviar a las empresas

- Suspensión de embargos de ARCA: Caputo planteó suspender hasta mayo los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La iniciativa busca darles margen financiero a las empresas para reorganizar sus compromisos y evitar mayores dificultades de liquidez.

- Extensión del plan de facilidades de pago: Se extendería hasta el 31 de octubre el plazo para adherir al plan de regularización de deudas tributarias de ARCA, que contempla hasta 18 cuotas. La medida apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin exigir un desembolso inmediato de toda la deuda.

- Utilización de reintegros para cancelar deudas aduaneras: El Gobierno permitiría utilizar el 100% de los saldos correspondientes a reintegros para compensar deudas aduaneras. El alcance de la propuesta incluiría tanto a pymes como a grandes empresas. El objetivo es transformar créditos fiscales pendientes de devolución en una herramienta para cancelar obligaciones y mejorar la disponibilidad de fondos de las compañías.

- Propuesta a las provincias para eliminar el impuesto a los Sellos: Caputo propondría a las provincias avanzar en la eliminación del impuesto a los Sellos. Como incentivo, planteó que las jurisdicciones adheridas al RIGI y al régimen de REO recibirían la mitad de los fondos previstos, a cambio de eliminar ese tributo. La iniciativa apunta a reducir el costo impositivo que encarece las operaciones financieras y comerciales de las empresas.

El objetivo: reducir el costo financiero de las empresas

El planteo de Caputo tiene como eje aliviar la presión financiera e impositiva sobre el sector productivo. Para las pymes, la posibilidad de postergar embargos, refinanciar obligaciones y utilizar saldos a favor puede representar una herramienta para recuperar liquidez y sostener el capital de trabajo.

Sin embargo, será importante conocer los detalles de implementación, los plazos efectivos y las condiciones de acceso a cada beneficio.

En síntesis: el Gobierno busca responder a uno de los principales reclamos de la industria: reducir el costo de financiarse y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en un contexto en el que las empresas necesitan recuperar margen para producir e invertir.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ante representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) una serie de medidas orientadas a aliviar la situación financiera de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas industrias.

El funcionario reconoció las dificultades que atraviesan las pymes, con especial preocupación por el costo financiero, las obligaciones tributarias y la falta de liquidez. En ese marco, planteó cuatro medidas vinculadas con ARCA, los reintegros impositivos y los tributos provinciales. Además, anunció una línea de financiamiento para la compra de automóviles nacionales.

Las cuatro medidas para aliviar a las empresas

* Suspensión de embargos de ARCA: Caputo planteó suspender hasta mayo los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La iniciativa busca darles margen financiero a las empresas para reorganizar sus compromisos y evitar mayores dificultades de liquidez.

* Extensión del plan de facilidades de pago: Se extendería hasta el 31 de octubre el plazo para adherir al plan de regularización de deudas tributarias de ARCA, que contempla hasta 18 cuotas. La medida apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin exigir un desembolso inmediato de toda la deuda.

* Utilización de reintegros para cancelar deudas aduaneras: El Gobierno permitiría utilizar el 100% de los saldos correspondientes a reintegros para compensar deudas aduaneras. El alcance de la propuesta incluiría tanto a pymes como a grandes empresas. El objetivo es transformar créditos fiscales pendientes de devolución en una herramienta para cancelar obligaciones y mejorar la disponibilidad de fondos de las compañías.

* Propuesta a las provincias para eliminar el impuesto a los Sellos: Caputo propondría a las provincias avanzar en la eliminación del impuesto a los Sellos. Como incentivo, planteó que las jurisdicciones adheridas al RIGI y al régimen de REO recibirían la mitad de los fondos previstos, a cambio de eliminar ese tributo. La iniciativa apunta a reducir el costo impositivo que encarece las operaciones financieras y comerciales de las empresas.

El objetivo: reducir el costo financiero de las empresas

El planteo de Caputo tiene como eje aliviar la presión financiera e impositiva sobre el sector productivo. Para las pymes, la posibilidad de postergar embargos, refinanciar obligaciones y utilizar saldos a favor puede representar una herramienta para recuperar liquidez y sostener el capital de trabajo.

Sin embargo, será importante conocer los detalles de implementación, los plazos efectivos y las condiciones de acceso a cada beneficio.

En síntesis: el Gobierno busca responder a uno de los principales reclamos de la industria: reducir el costo de financiarse y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en un contexto en el que las empresas necesitan recuperar margen para producir e invertir.