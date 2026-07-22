Alarma por los salarios: 6 de cada 10 argentinos se quedan sin plata antes del 20

Para millones de argentinos, el verdadero "fin de mes" ya no ocurre el día 30 o 31, sino alrededor del día 20. Un relevamiento privado revela que el 61% de los hogares agota sus ingresos antes de esa fecha, una señal de que la desaceleración de la inflación todavía no se traduce en una mejora perceptible del poder adquisitivo.

El dato surge de una encuesta de la consultora Zentrix, que muestra que la mayor parte de quienes se quedan sin dinero antes de finalizar el mes no necesariamente está desempleada. En muchos casos se trata de trabajadores cuyos salarios quedan absorbidos por gastos fijos como alquiler, alimentos, servicios públicos, transporte y cuotas.

Sólo una minoría logra ahorrar

El estudio también indica que el 24,3% llega justo a fin de mes, sin margen para generar ahorro, mientras que apenas el 13% asegura cubrir todos sus gastos y guardar parte de sus ingresos. La fotografía refleja una fuerte presión sobre las finanzas familiares, incluso en un contexto de inflación más moderada.

La percepción sobre los salarios sigue siendo negativa

Otro de los resultados más contundentes del informe es que el 86,1% de los encuestados considera que su salario continúa perdiendo frente a la inflación. Si bien los indicadores oficiales muestran una desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la mayoría sostiene que esa mejora aún no se refleja en su economía cotidiana.

En paralelo, también persiste una brecha entre la inflación oficial y la percibida: cerca de siete de cada diez personas creen que el dato publicado por el INDEC no representa el aumento de precios que experimentan en sus compras habituales.

El desafío ya no es sólo bajar la inflación

Los datos muestran que la desaceleración de los precios constituye una condición necesaria, pero todavía insuficiente para recuperar el poder de compra. Mientras una parte de los salarios comienza a mostrar mejoras en términos reales, especialmente en algunos segmentos del empleo formal, la percepción predominante entre los hogares sigue siendo que el ingreso mensual no alcanza para cubrir las necesidades hasta fin de mes.

En ese escenario, el principal desafío económico pasa por consolidar una recuperación sostenida de los ingresos reales que permita recomponer el consumo y aliviar la situación financiera de las familias, más allá de la evolución del índice de inflación.