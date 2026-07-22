Biocombustibles: grupo santafesino expande la producción de biodiésel hacia la navegación fluvial y marítima

Resumen Ejecutivo Essential Energy Holding incursiona en la producción de biodiésel para el transporte marítimo y fluvial desde sus plantas en Puerto General San Martín y Roldán .

incursiona en la producción de biodiésel para el transporte marítimo y fluvial desde sus plantas en y . La iniciativa busca sustituir combustibles fósiles tradicionales, aprovechando la infraestructura del polo agroindustrial de Santa Fe y Rosario para la descarbonización logística.

y para la descarbonización logística. El biodiésel marino ofrece beneficios ambientales clave como menor ciclo de emisiones de carbono y una superior biodegradabilidad en caso de eventuales derrames hídricos.

ofrece beneficios ambientales clave como menor ciclo de emisiones de carbono y una superior biodegradabilidad en caso de eventuales derrames hídricos. La estrategia del grupo incluye desarrollos paralelos para la aviación con el biocombustible SAF y generación eléctrica limpia mediante la futura refinería Santa Fe Bio .

y generación eléctrica limpia mediante la futura refinería . El emblemático Barco Ciudad de Rosario, actualmente en restauración en el astillero Fluvimar, se perfila como uno de los primeros clientes para este biocombustible.

La reconversión energética de las grandes rutas de transporte mundial tiene un nuevo capítulo escrito en la región metropolitana de Rosario. El grupo agroindustrial Essential Energy Holding ha comenzado a desarrollar fórmulas avanzadas de biodiésel destinadas a abastecer a la navegación marítima y fluvial. Esta iniciativa busca transformar la matriz de consumo de los buques que operan en la vía navegable.

Las operaciones de desarrollo técnico y elaboración se concentran en dos unidades estratégicas situadas en el corazón productivo de Santa Fe. Por un lado, la planta Albardón Bio, emplazada en la localidad clave de Puerto General San Martín. Por otro lado, la firma Rosario Bio Energy, instalada en Roldán. Ambas instalaciones suman musculatura industrial para diversificar la oferta energética regional.

El movimiento estratégico impulsado por el grupo que encabeza Federico Pucciariello busca abrir un canal comercial inédito en el país. Tras haber incursionado en soluciones de movilidad terrestre y pruebas para el sector aeronáutico, el grupo enfoca sus recursos en los gigantes de hierro que cruzan los ríos y océanos continentales.

En la actualidad, las instalaciones santafesinas se encuentran en la fase de formulación y testeo de mezclas específicas. Si bien la fase de comercialización masiva aún no ha comenzado y los volúmenes están en definición, la adaptabilidad técnica de las plantas demuestra la versatilidad de la infraestructura instalada en las cercanías del Gran Rosario.

Entender este proceso requiere una analogía sencilla con los motores convencionales que usamos a diario. Al igual que adicionar un aditivo de calidad mejora la eficiencia y reduce el hollín en un automóvil, incorporar biodiésel a los motores marinos limpia el perfil térmico y ambiental del barco sin exigir cambios estructurales.

La transición hacia combustibles limpios en las rutas fluviales responde a una exigencia de los mercados globales. Mientras en Europa las regulaciones ambientales imponen metas strictly para la descarbonización náutica, en la Argentina la vanguardia está siendo liderada por la iniciativa privada y la capacidad técnica regional.

La ventaja ambiental del biocombustible santafesino es doble y altamente relevante para los ecosistemas hídricos. La utilización de insumos renovables disminuye drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida del producto en comparación con el petróleo.

Existe además un factor de mitigación fundamental para la navegación en el río Paraná. El biodiésel posee una tasa de biodegradabilidad superior a los derivados fósiles. Ante un eventual derrame accidental, el impacto negativo sobre el agua y la fauna circundante se reduce de manera notable.

La estrategia responde a una visión integral sobre el futuro energético regional. Desde Essential Energy Holding destacaron la urgencia de profundizar este camino: “El desafío ya no pasa solamente por producir biocombustibles, sino por encontrar nuevas aplicaciones que permitan acelerar la descarbonización del transporte”.

La posición del complejo de Puerto General San Martín y la conectividad de Roldán otorgan una ventaja competitiva natural. La provincia posee una tradición agroexportadora sólida y una red de terminales navieras estratégica para consolidar este mercado.

El escalamiento del biocombustible marino se entrelaza con una hoja de ruta más ambiciosa. El portfolio de proyectos abarca la generación eléctrica renovable y la investigación en combustibles sostenibles de aviación, conocidos como SAF, marcando un rumbo claro hacia la diversificación.

Todos estos avances confluyen en el proyecto de construcción de la futura biorrefinería Santa Fe Bio. Esta nueva unidad productiva estará diseñada para procesar insumos biológicos de segunda generación y abastecer las demandas ambientales más exigentemente reguladas de los mercados internacionales.

La transformación de la biomasa agrícola en energía limpia representa un motor de valor agregado insustituible para el entramado productivo regional. Integrar los cultivos del campo con los servicios portuarios demuestra cómo la innovación biotecnológica puede reconvertir activos tradicionales en soluciones globales de descarbonización activa.

El reemplazo progresivo de fósiles en el transporte pesado es un vector irrenunciable para sostener la competitividad exportadora. Los grandes operadores navieros ya priorizan fletes con menor huella de carbono, situando a las procesadoras locales en una posición privilegiada en la cadena global de valor.

Potencial primer cliente

Un dato que ilustra el inminente impacto local de esta iniciativa es el avance de las gestiones comerciales con los dueños del histórico Barco Ciudad de Rosario. Se espera que la nave, un verdadero símbolo de la ciudad, se convierta en uno de los primeros clientes en adoptar este combustible de origen vegetal.

Esta emblemática embarcación atraviesa hoy una etapa de modernización y restauración integral dentro de las instalaciones del astillero Fluvimar, situado en la clásica zona de El Mangrullo. El barco fue adquirido recientemente por nuevos socios que buscan, mediante fuertes inyecciones de capital, devolverle su esplendor arquitectónico e histórico.

El objetivo operativo de la flamante sociedad es relanzar la nave para ofrecer paseos turísticos, recorridos náuticos de fin de semana por el río Paraná y eventos corporativos privados. La incorporación de biodiésel santafesino aportará un diferencial cualitativo, transformando al navío en un ícono insoslayable del turismo sustentable y ecológico de cercanía.