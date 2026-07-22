Startup global desembarca en Argentina y lleva inteligencia artificial a los negocios de bancos y telcos

Resumen Ejecutivo Wonderful , plataforma de inteligencia artificial fundada en 2025 y valuada en US$2.000 millones, formalizó su llegada a la Argentina el 21 de julio de 2026.

, plataforma de inteligencia artificial fundada en 2025 y valuada en US$2.000 millones, formalizó su llegada a la el 21 de julio de 2026. La compañía apunta a bancos, aseguradoras, telecomunicaciones, salud y turismo, sectores con procesos complejos que cruzan varias áreas de una empresa.

Wonderful tiene hoy diez personas entre Argentina y Chile y proyecta llegar a entre 30 y 40 empleados antes de 2027, con Federico Ruiz Guiñazú al frente.

al frente. La firma ya cerró una ronda de US$150 millones liderada por Insight Partners, con el fondo argentino Kaszek entre sus inversores.

La tecnológica Wonderful confirmó su desembarco en la Argentina para meterse en los negocios de banca, seguros, telecomunicaciones y salud. La firma, fundada en 2025 por Bar Winkler y Roey Lalazar, ya opera en más de 35 países y ahora suma al país como cabecera de su operación para el Cono Sur, bajo la conducción de Federico Ruiz Guiñazú.

Cómo funciona el negocio de Wonderful

A diferencia de un chatbot que responde consultas sueltas, la plataforma de Wonderful busca resolver procesos que atraviesan varias áreas de una empresa a la vez. Un reclamo de un cliente puede arrancar en atención al público, pero si no se resuelve ahí salta a operaciones, después a legales y termina en finanzas para el ajuste final.

El modelo combina una plataforma propia, equipos locales de implementación y asesoramiento estratégico. En varios contratos, la empresa cobra recién cuando el impacto es medible: menos tiempo de espera, más ventas o menos errores, según el objetivo que fije cada cliente.

La compañía asegura que sus pilotos se pueden probar en menos de cuatro semanas, un plazo corto para estándares de proyectos corporativos de tecnología. Esa velocidad es parte del argumento comercial: mostrar resultados rápido antes de pedir un compromiso de gasto mayor.

La comparación con herramientas genéricas como ChatGPT, Gemini o un integrador local es inevitable. Según Ruiz Guiñazú, la diferencia no pasa por el modelo de lenguaje que se use, sino por lo que se construye alrededor: integración con los sistemas ya instalados, gobernanza de los datos y un equipo que se queda hasta que el proceso funciona.

"La brecha entre lo que la inteligencia artificial hace posible y lo que la mayoría de las empresas está capturando hoy representa la mayor oportunidad de negocio de esta década", resumió Ruiz Guiñazú.

"La brecha entre lo que la inteligencia artificial hace posible y lo que la mayoría de las empresas está capturando hoy representa la mayor oportunidad de negocio de esta década", resumió Ruiz Guiñazú. Como ejemplo citó un banco que bajó de tres semanas a tres días el tiempo de respuesta a créditos hipotecarios.

Otros casos suman color al mismo patrón: una compañía de telecomunicaciones usa un agente que brinda soporte técnico en tiempo real observando la instalación del cliente a través del celular, incluidos ajustes de facturación. Una empresa de salud habilitó la gestión de turnos las 24 horas para sus afiliados, sin depender de un call center.

En otros mercados donde ya opera, Wonderful reporta resultados concretos: una empresa de gas subió sus ventas 18% al habilitar un canal de ventas conversacional disponible las 24 horas, y un banco redujo el tiempo de respuesta a reclamos de 70 a solo 6 minutos.

Esa distancia entre invertir en tecnología y sacarle provecho real no es un problema exclusivo de las multinacionales. Ecos365 ya había marcado esa brecha: solo el 39% de las empresas logra que la inversión en inteligencia artificial sea rentable, aunque la mayoría ya la usa de alguna forma.

Qué pasa con los negocios de banca, salud y telecomunicaciones en la Región Centro

Los tres sectores que Wonderful marca como prioritarios —banca, telecomunicaciones y salud— también son centrales en la economía de nuestra provincia. Bancos con sucursales en la región, operadoras de telefonía y grupos de salud con varios centros manejan volúmenes de trámites que exigen respuestas cada vez más rápidas.

En seguros la liquidación de un siniestro suele pasar por peritos, call center, área médica y finanzas antes de llegar a un pago. Cuanto más grande la empresa, más pasos intermedios y más margen para que algo se pierda en el camino entre un área y otra.

Para cubrir sus puestos técnicos, Wonderful va a competir por el mismo talento que buscan las empresas de software radicadas en Rosario, una plaza que en los últimos años exportó desarrolladores a compañías internacionales. La discusión de fondo es si esos empleos terminan radicados en el país o se resuelven en remoto desde cualquier lugar.

El desafío no es solo tecnológico. Adoptar agentes de inteligencia artificial obliga a ordenar datos dispersos, definir quién responde si el sistema se equivoca y capacitar equipos que hoy resuelven esos procesos de forma manual. Wonderful plantea que no exige migrar toda la infraestructura existente, sino integrarse sobre lo que cada empresa ya tiene.

¿A qué sectores apunta Wonderful en la Argentina?

La compañía prioriza banca, seguros, telecomunicaciones, salud y turismo: industrias con alto volumen de trámites, muchos datos acumulados y procesos que cruzan distintas áreas dentro de una misma empresa.

¿Cuánto personal va a sumar la compañía en el país?

Wonderful tiene hoy un equipo de diez personas entre Argentina y Chile y proyecta llegar a entre 30 y 40 empleados antes de 2027, sobre todo en roles técnicos.

¿Quién está detrás de Wonderful?

La fundaron en 2025 Bar Winkler y Roey Lalazar. En marzo de 2026 cerró una ronda de US$150 millones liderada por Insight Partners, con el fondo argentino Kaszek entre sus inversores.