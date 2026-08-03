Claves del día: inflación, balances, RIGI y el hotel que apuesta a Funes mientras el mercado busca señales

Después de varias semanas dominadas por la volatilidad financiera, esta puede ser una de esas semanas que ayudan a definir el humor del mercado para el resto del mes. Habrá datos de inflación, balances empresariales, informes clave del Banco Central, definiciones políticas en el Congreso, avances en privatizaciones y hasta una inversión hotelera que sale a pista.

La inflación vuelve a ser protagonista

El dato económico más esperado sigue siendo la inflación. Las consultoras privadas proyectan que el IPC de julio volvería a ubicarse por debajo del 2%, consolidando un proceso de desaceleración que el Gobierno considera clave para sostener su programa económico. Pero están también quienes creen que podría estar arriba de la de junio,

Los inversores también estarán atentos porque una inflación menor puede modificar las expectativas sobre tasas de interés, bonos y acciones durante los próximos meses.

Una semana cargada para los mercados

Además del dato inflacionario, esta semana tendrá una intensa agenda financiera. El Banco Central difundirá un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que permitirá conocer cómo ven los economistas la inflación, el dólar, las tasas y el crecimiento para lo que resta del año.

Al mismo tiempo, nueve compañías argentinas comenzarán a presentar sus balances trimestrales. En un mercado donde las valuaciones siguen siendo muy discutidas, cada resultado puede convertirse en un catalizador para los precios de las acciones.

La atención estará puesta especialmente en los márgenes de rentabilidad, el comportamiento del consumo, la evolución del crédito y las perspectivas que cada empresa proyecte para el segundo semestre.

El Merval gana... pero no alcanza

El mercado accionario argentino muestra una paradoja. Medido en pesos, el S&P Merval acumula una suba cercana al 8% en lo que va del año. Sin embargo, ese rendimiento todavía no logra superar la inflación acumulada, por lo que el inversor promedio continúa perdiendo poder adquisitivo en términos reales.

Eso explica por qué muchos administradores de fondos siguen recomendando una selección muy cuidadosa de sectores y empresas, privilegiando compañías con capacidad exportadora, ingresos dolarizados o fuerte generación de caja.

La gran pregunta sigue siendo si las valuaciones actuales representan una oportunidad o si todavía queda un período de mayor volatilidad.

El Niño vuelve a cambiar el mapa de las inversiones

Mientras buena parte del mercado mira exclusivamente las variables financieras, otro fenómeno puede terminar siendo igual de importante: el regreso de El Niño.

Las perspectivas climáticas muestran mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal en buena parte de Sudamérica. Ese escenario puede favorecer sectores vinculados al agro, mejorar las perspectivas productivas y generar impactos positivos sobre empresas relacionadas con fertilizantes, maquinaria agrícola, logística y transporte de granos.

Y para un país como Argentina, donde las exportaciones agroindustriales siguen siendo una fuente fundamental de dólares, no es un dato menor.

Agosto también empieza a jugarse en el Congreso

Tras el receso invernal, el Gobierno retoma la actividad legislativa con un mes que puede resultar decisivo para varias de las reformas impulsadas por Javier Milei.

El oficialismo buscará avanzar en proyectos considerados estratégicos para profundizar el proceso de desregulación económica y consolidar cambios institucionales que todavía permanecen pendientes. Pero los cambios a la ley de Tierras -con una fuerte oposición en las redes y para la que se espera una fuerte movilización el 6 de agosto cuando se trate el tema en el Congreso- aparece por estos días como un tapón para destrabar otros temas también sensibles en la agenda pública.

Belgrano Cargas entra en la recta final

Otra de las definiciones importantes pasa por la infraestructura. El Gobierno aceleró el cronograma para privatizar el Belgrano Cargas mediante nuevas etapas administrativas, subastas y plazos que buscan concretar el proceso antes de fin de año.

La operación resulta especialmente relevante para dos sectores estratégicos: el agro y la minería. Una mejora en la eficiencia ferroviaria puede reducir significativamente los costos logísticos, aumentar la competitividad exportadora y mejorar la rentabilidad de economías regionales que hoy dependen de un transporte más caro.

Una señal desde Rosario: Radisson apuesta por Funes

Mientras muchos indicadores todavía muestran una economía en transición, algunas inversiones empiezan a contar otra historia.

El próximo 11 de agosto abrirá sus puertas en Funes el primer hotel de la marca Radisson RED en Argentina, una apuesta que refleja la creciente importancia del corredor Rosario-Funes-Roldán como polo corporativo, gastronómico e inmobiliario.