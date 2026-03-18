Claves del día: Ualá en alerta, Vassalli en venta, ZLT en Vaca Muerta, Joy despega y Rosental más tech

El sistema financiero argentino vuelve a encender señales de alerta. La morosidad en los préstamos a familias ya supera el 10% y preocupa a bancos por su potencial efecto “bola de nieve”, en un contexto donde la rentabilidad sigue deteriorándose.

Según un consultores de relieve en la City, las entidades tradicionales mantienen cierto orden, pero el problema central ya no es la solvencia sino la caída de ingresos. El fenómeno, coinciden en el mercado, tiene un fuerte componente macroeconómico más que decisiones individuales de crédito.

En ese marco, el foco se posó sobre las fintech. El caso de Ualá, liderada por Pierpaolo Barbieri, sumó ruido tras versiones que hablaban de una mora cercana al 40%. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que la cartera activa presenta niveles más cercanos al 17%-20%. Parte de la confusión surge porque créditos ya dados de baja continúan figurando en registros del BCRA.

Aun así, los ratios siguen siendo elevados para el negocio. No es casual que la compañía haya salido a reforzar capital con una inyección de US$ 195 millones a comienzos de marzo, en busca de sostener su crecimiento en un contexto más desafiante.

El deterioro no es aislado. Un informe de la consultora 1816 reveló que las 25 principales entidades financieras del país registraron un aumento de la mora en enero en créditos a hogares, confirmando que se trata de una tendencia generalizada.

Mientras tanto, en el frente corporativo, se multiplican los movimientos. Las acciones de Adecoagro suben impulsadas por decisiones de grandes bancos de inversión como Bank of America y Morgan Stanley, reflejando el renovado interés en activos ligados al agro.

En paralelo, crecen las versiones sobre una nueva venta de Vassalli. Según fuentes del mercado, las negociaciones estarían avanzadas y podrían concretarse entre fines de marzo y principios de abril, lo que marcaría otro cambio de manos en una empresa emblemática de la industria nacional.

Desde Santa Fe también llegan señales de expansión productiva. La empresa rosarina ZLT inauguró el Parque Industrial Vaca Muerta en Añelo, consolidando su presencia en uno de los polos energéticos más importantes del país. Además, avanzó con la compra de terrenos en San Juan, apostando al desarrollo minero y evaluando nuevos proyectos.

“Es un hito histórico”, destacó Gino Zavanella, al resaltar el rol de las empresas santafesinas en el desarrollo de Vaca Muerta.

En el plano institucional, el Consejo Empresario de Santa Fe volvió a presionar para acelerar la reforma del Código Procesal Laboral. El objetivo es reducir costos asociados a la llamada “industria del juicio”, en un debate que expone tensiones políticas y resistencia de sectores profesionales, además de cuestionamientos al sistema de ART.

A nivel transporte, una nueva aerolínea busca reconfigurar la conectividad. Se trata de Joy, impulsada por el ex Southern Winds Juan Maggio, que comenzará a operar rutas regionales desde junio con una propuesta federal. Rosario no estará en la primera etapa, aunque ya figura en el radar tras la transformación de su aeropuerto.

Por último, el grupo financiero Rosental avanza en su diversificación con el lanzamiento de su propia unidad de servicios cloud, apostando a la tecnología como nuevo motor de crecimiento, y se llama Datic.

En conjunto, los movimientos dibujan un escenario donde conviven tensión financiera, oportunidades de inversión y cambios estructurales en múltiples sectores, en una economía que sigue buscando equilibrio sin dejar de moverse.