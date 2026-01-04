Con Maduro preso en EEUU, el mercado mira al petróleo: ¿qué puede pasar con el precio?

El 3 de enero de 2026 Estados Unidos detuvo al presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar, marcando un hito geopolítico con implicancias directas para la industria energética mundial. EEUU ha expresado su intención de supervisar la transición en Venezuela y abrir puertas a empresas petroleras estadounidenses para reconstruir el sector energético del país caribeño.

Venezuela posee cerca de 303.000 millones de barriles de petróleo probados, equivalente a alrededor del 17 % de las reservas globales y el mayor volumen mundial. A pesar de ello, su producción real ronda aproximadamente 0,8–1,1 millones de barriles por día, una fracción mínima del consumo global (~100 millones barriles/día). Esto se debe a décadas de desinversión, sanciones internacionales, mala gestión y sanciones estadounidenses.

Impacto a corto plazo: mercado calmado y precios bajo presión

En los días inmediatos posteriores a la captura, las bolsas y los precios del crudo han mostrado reacciones moderadas o incluso bajistas, con el Brent y el WTI operando por debajo de los niveles de cierre de 2025. El mercado interpreta este desarrollo más como un riesgo geopolítico que como un choque directo de oferta, dado que la producción venezolana representa una proporción reducida del suministro mundial.

Analistas internacionales señalan que, a pesar del evento extraordinario, no habrá un salto significativo en los precios del petróleo en el corto plazo, porque el mercado global enfrenta un escenario de sobreoferta proyectado para 2026, impulsado por producción de otros grandes exportadores y reservas estratégicas.

Escenarios para el mediano y largo plazo

* Recuperación productiva bajo nuevo régimen: Si Venezuela logra estabilidad política y se eliminan sanciones, el país podría atraer inversiones significativas para rehabilitar infraestructura petrolera. Estudios de consultoras especializadas estiman que, con más de US$ 100.000 millones y hasta una década de inversiones, la producción podría escalar desde los actuales ~1 mbd hacia cifras mucho mayores. AP News

* Desplazamiento de mercado y relaciones comerciales: El control operativo del sector petrolero por parte de empresas occidentales —especialmente estadounidenses— puede reorientar los flujos de exportación de crudo pesado hacia el Golfo de EE. UU., beneficiando refinadores locales que requieren este tipo de crudo. Al mismo tiempo, competidores tradicionales como China e India podrían perder acceso prioritario si se mantienen restricciones o reconfiguran acuerdos comerciales.

* Riesgo de volatilidad y prima de incertidumbre: Mientras la situación política y jurídica venezolana permanezca inestable, el mercado puede incorporar una prima de riesgo (“chaos premium”) en los precios del petróleo y derivados, reflejando especulación en futuros y coberturas de traders ante incertidumbres prolongadas. https://www.oneindia.com/

Conclusión

La detención de Maduro representa un evento sísmico desde el punto de vista político y geopolítico, pero su impacto inmediato en los precios petroleros es limitado, debido al bajo peso actual de Venezuela en la oferta global.

Sin embargo, las perspectivas del mercado a mediano y largo plazo dependen de las decisiones sobre la apertura del sector petrolero venezolano, la estabilidad política interna y la capacidad de atraer inversiones extranjeras que permitan recuperar producción. En un escenario favorable, la mayor reserva de petróleo del mundo podría convertirse en un factor significativo para la oferta global y la dinámica de precios, aunque este proceso tomará años.