Los precios pegaron un salto: fuerte suba de la carne vacuna y el pollo en Rosario

Los precios minoristas de las carnes volvieron a mostrar incrementos significativos durante febrero en Rosario, con subas que superaron ampliamente la inflación mensual, de acuerdo con el último relevamiento difundido por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El informe señala que la carne vacuna lideró los aumentos dentro del rubro alimentos, con una variación promedio del 7,2% respecto de enero de 2026. En la comparación interanual, el incremento alcanza el 61% frente a febrero de 2025, reflejando la fuerte presión alcista que continúa registrando el sector.

El análisis del IPCVA también destacó el comportamiento del pollo fresco, cuyo precio minorista exhibió una suba aún mayor en términos mensuales. Durante febrero aumentó 8,2% respecto del mes anterior, mientras que el incremento interanual llegó al 31,7%.

En contraste, la carne porcina mostró una dinámica más moderada. El precio del pechito de cerdo registró una variación mensual del 2,3% y un aumento del 12,6% en relación con los valores observados un año atrás, quedando por debajo de las subas registradas en las otras proteínas animales.

Aumentos desde el mostrador

El relevamiento también analizó la evolución del precio de la media res en Rosario, indicador clave para el comercio minorista. En febrero, este valor mostró una suba del 5,9% mensual y un incremento interanual del 51,7%, lo que explica parte de la presión trasladada al consumidor final.

Entre los distintos cortes vacunos, las mayores subas se concentraron en productos de consumo tradicional. El bife angosto encabezó los aumentos con un alza del 10%, seguido por el bife ancho (9,8%) y el asado (9%), cortes altamente demandados en carnicerías y supermercados.

Por el contrario, los incrementos más moderados se observaron en la picada común (3,7%), el osobuco (4,7%) y el roast beef (5%), aunque igualmente se ubicaron por encima de la evolución general de precios en varios rubros alimenticios.

Presión sobre el consumo

El informe del IPCVA se conoce en un contexto de recuperación parcial del consumo tras la fuerte caída registrada durante 2024 y parte de 2025. Sin embargo, la aceleración en los precios de las proteínas animales vuelve a generar preocupación en la cadena comercial y entre los consumidores, ya que impacta directamente en uno de los componentes centrales de la canasta alimentaria argentina.

Los datos reflejan además una recomposición de precios relativa entre carnes, donde el pollo —históricamente considerado sustituto económico— también muestra incrementos relevantes, reduciendo la brecha frente a la carne vacuna.