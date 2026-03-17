Uber invertirá u$s 500 millones en Argentina para los próximos tres años: los detalles

El Gobierno nacional confirmó que la empresa de movilidad y servicios digitales Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina durante los próximos tres años, con el objetivo de ampliar sus operaciones, relanzar la plataforma Uber Eats y consolidar al país como un mercado estratégico dentro de la región.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X, luego de mantener una reunión con autoridades globales y locales de la compañía en el marco del décimo aniversario de Uber en el país.

Según detalló el funcionario, el encuentro contó con la participación del CEO global de Uber, Dara Khosrowshahi; el gerente general para Argentina, Eli Frías; y Juan Martín Cappellini, responsable de Uber Eats en el país, además del empresario José Luis Dazar.

Importante: Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina



Mantuve una excelente reunión junto a @JoseLuisDazaAR con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.



En el marco… pic.twitter.com/Lt9gibADpG — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 17, 2026

El ministro agregó que la compañía ratificó su apuesta por el mercado argentino mediante un importante desembolso de capital destinado a expansión tecnológica y operativa. “En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de USD 500 millones para los próximos 3 años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario”, señaló.

La inversión estará orientada principalmente a fortalecer la infraestructura digital, ampliar la red de conductores y repartidores, mejorar herramientas de seguridad y reimpulsar el negocio de delivery, segmento que había reducido su presencia en años anteriores frente a la competencia local.

Desde el Gobierno destacan este anuncio como una señal de confianza empresarial en el contexto del nuevo escenario económico y regulatorio, mientras que para Uber representa una estrategia de crecimiento en un país con alta adopción de servicios digitales y fuerte demanda en movilidad urbana y entregas a domicilio.

Uber opera en Argentina desde 2016 y actualmente tiene presencia en múltiples ciudades del país, con millones de usuarios registrados y una amplia red de socios conductores y repartidores.