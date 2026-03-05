Del agro al petróleo: la ofensiva industrial de Santa Fe para entrar en la liga mayor de Vaca Muerta

Enviado especial._ El gobernador Maximiliano Pullaro, firmó este jueves en Neuquén un convenio de cooperación con el gobernador Rolando “Rolo” Figueroa para fortalecer la integración productiva entre ambas provincias en torno al desarrollo energético de Vaca Muerta. Un vínculo en el que la necesidad de logística, conectividad e infraestructura fue resaltaron ambos mandatarios, que se encargaron de resaltar también que “tenemos que dejar de lado la rosca política y hablar de producción”.

La visita incluyó una delegación de más de 20 industriales santafesinos, que llegaron a la provincia patagónica con el objetivo de explorar oportunidades de negocios y posicionar a las empresas de Santa Fe como proveedoras de bienes, servicios y tecnología para la industria del petróleo y el gas.

El acuerdo fue rubricado en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén y apunta a impulsar el desarrollo de proveedores, programas de capacitación conjunta e intercambio tecnológico entre los dos distritos. Y que fue impulsado desde su inicio por la cartera de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini. Pero también a una institucionalidad que permita aceitar los vínculos y no como hasta ahora que cada empresario o intendente viene por su lado para tratar de intentar llevarse una tajada. Y los empresarios neuquinos saben defender lo suyo.

Para entender un poco más el fenómeno que se está produciendo en esta zona del país es cada semana llegan 100 familias a radicarse en la ciudad de Neuquén.

Pullaro firmó acuerdo para Santa Fe en Vaca Muerta

Pullaro destacó que Santa Fe es una provincia con un fuerte ADN productivo, con industrias que nacieron muchas veces en pequeños talleres familiares y que crecieron hasta convertirse en empresas con cientos de trabajadores.

Según el mandatario, el objetivo es que ese entramado industrial —históricamente ligado al agro, la metalmecánica y la tecnología— pueda integrarse al desarrollo energético que hoy lidera Vaca Muerta. Actualmente 350 empresas venden productos y servicios en Vaca Muerta.

“El único camino para que Argentina salga adelante es producir más, generar crecimiento económico y crear empleo”, sostuvo Pullaro, quien remarcó que Santa Fe quiere aportar su experiencia industrial y tecnológica al desarrollo de la cuenca neuquina.

El gobernador santafesino también recordó que la provincia creó al inicio de su gestión la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, un espacio que reúne a unas 350 empresas vinculadas a la cadena energética que trabajan junto al gobierno provincial para desarrollar nuevos mercados.

Por su parte, el gobernador neuquino Rolando Figueroa valoró la visita de los empresarios santafesinos y destacó que el crecimiento económico del país deberá surgir desde las provincias y su capacidad productiva.

“Tenemos que dejar de lado la rosca política y hablar de producción”, afirmó el mandatario neuquino, quien también reivindicó el rol histórico de Santa Fe en la construcción del país y su peso en la economía nacional.

Figueroa subrayó que Neuquén, con apenas el 1,5% de la población argentina, aporta alrededor del 4,5% del Producto Bruto Interno, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta.

El gobernador también señaló que el desafío de la provincia es monetizar los recursos del subsuelo e invertirlos estratégicamente en infraestructura, educación, rutas y hospitales para consolidar el crecimiento económico con sustentabilidad social y ambiental.

Durante el encuentro, autoridades neuquinas remarcaron que el desarrollo de Vaca Muerta no es un fenómeno espontáneo sino el resultado de décadas de inversión, conocimiento técnico y trabajo.

Santa Fe en Vaca Muerta

En ese sentido, Figueroa planteó que el futuro del sector energético también pasa por ampliar las vías de exportación, con proyectos para llevar el gas argentino al mundo a través de puertos patagónicos y transporte marítimo más allá de 2030.

El intendente de Añelo, epicentro del desarrollo de Vaca Muerta, destacó además el fuerte crecimiento demográfico de la región, señalando que la ciudad recibe alrededor de cien familias por semana, lo que plantea grandes desafíos en materia de planificación urbana e infraestructura.

La agenda de la delegación santafesina incluyó además un encuentro de networking organizado por el Centro Pyme-Adeneu, destinado a vincular a empresarios de ambas provincias y generar nuevas oportunidades de negocios.

Para este viernes está prevista una visita al yacimiento Loma Campana, operado por YPF y considerado uno de los desarrollos más importantes dentro de Vaca Muerta.

La estrategia de Santa Fe para entrar al negocio energético

La iniciativa de integración con Neuquén forma parte de una estrategia más amplia del gobierno santafesino para posicionar a la provincia dentro de la cadena de valor del sector Oil & Gas.

Santa Fe es considerada una de las economías más relevantes del país. Con el 7,8% de la población nacional, cuenta con unas 6.400 industrias y genera el 22% de las exportaciones argentinas, lo que la convierte en un nodo productivo clave.

Uno de los pilares de la estrategia provincial es su infraestructura logística.

La provincia cuenta con 24 puertos privados y cuatro públicos, además de una zona franca estratégica, dos aeropuertos internacionales habilitados para el programa Exporta Simple y 849 kilómetros de costa sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los principales corredores comerciales de Sudamérica.

También busca aprovechar su posición en los corredores bioceánicos hacia el Pacífico, a través de los pasos de Agua Negra y Atacalar, lo que permitiría conectar la producción energética argentina con los mercados asiáticos.

En materia industrial, Santa Fe apuesta a reconvertir parte de su potente sector metalmecánico —tradicionalmente vinculado a la maquinaria agrícola— para producir equipamiento, tanques y componentes utilizados en la industria petrolera.

Ese entramado se apoya en 56 parques industriales, además de un sistema científico-tecnológico robusto que incluye 14 universidades, 30 centros de investigación y cinco polos tecnológicos.

El ecosistema se articula a través del Sistema Provincial de Innovación y la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, creada por la Ley 13.742.

Financiamiento y capacitación para proveedores

Para fortalecer la participación de empresas locales en el sector energético, la provincia también implementó herramientas financieras y programas de capacitación.

Entre ellos se destacan líneas de crédito bonificadas y subsidios de tasa para pymes proveedoras, además de 5.000 millones de pesos canalizados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para fortalecer la cadena de valor del Oil & Gas.

El gobierno provincial también firmó acuerdos con operadoras como YPF y Pan American Energy para capacitar empresas en estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

A través de estos programas, más de 200 empresas santafesinas ya fueron capacitadas para integrarse a proyectos vinculados a Vaca Muerta.

En paralelo, Santa Fe adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales por 30 años para proyectos superiores a 200 millones de dólares, además de exenciones impositivas provinciales durante diez años.

Infraestructura energética para la industria

Otro eje central de la estrategia provincial es el desarrollo de infraestructura energética.

A través de la empresa estatal ENERFE, el gobierno impulsa un plan que contempla 610 kilómetros de nuevos gasoductos, con una inversión estimada en 196.000 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la competitividad industrial y ampliar el acceso al gas natural.

La visión estratégica apunta a consolidar una alianza productiva entre Neuquén y Santa Fe, combinando el potencial energético de Vaca Muerta con la capacidad industrial y logística santafesina.

El objetivo final es convertir a la energía en uno de los principales motores exportadores de Argentina hacia 2030, generando divisas, empleo y desarrollo tecnológico para el país.