Conflicto en Medio Oriente: el "cisne negro" que obliga a redefinir estrategias financieras

La actual escalada de tensiones en Medio Oriente, que mantiene a los mercados globales en alerta, plantea un desafío para quienes buscan proteger su capital o aprovechar oportunidades de rendimiento. En este contexto, especialistas financieros recomiendan estructurar carteras de inversión según el perfil de riesgo del inversor, en lugar de intentar predecir el desenlace del conflicto.

La clave para invertir en tiempos de alta incertidumbre no está en “predecir” cuándo terminará el conflicto en Medio Oriente, sino en estructurar una cartera que pueda resistir diferentes escenarios de mercado. Con un orden claro de prioridades —desde la preservación de capital hasta la búsqueda de retorno— los inversores pueden posicionarse mejor ante la volatilidad global.

Entorno de mercado: volatilidad y petróleo

Dos factores clave marcarán el comportamiento de los activos financieros:

* El Estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte mundial de petróleo, donde cualquier aumento del riesgo o interrupciones puede generar un alza del crudo y mayor nerviosismo en los mercados.

* La evolución del precio del petróleo, que actúa como termómetro del impacto económico del conflicto. Si se mantiene en niveles elevados por tiempo prolongado, puede presionar sobre la inflación global y complicar las expectativas de tasas de interés, especialmente en Estados Unidos.

Ante este panorama, los expertos sugieren a los inversores armar estrategias que sean “resistentes a la volatilidad”, con distintos grados de exposición al riesgo y potencial de retorno según sus objetivos financieros.

Perfil Conservador: cuidar capital

Los inversores con baja tolerancia al riesgo priorizan preservar su capital y minimizar sorpresas:

* Activos refugio: Cobertura vinculada al oro (por ejemplo a través del ETF GLD) o acciones de mineras como Newmont o Barrick Gold.

* Acciones defensivas: Empresas que tienden a ser menos volátiles en clima de mercado adverso, como las del sector consumo básico y salud (Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Pfizer, Merck).

* Coberturas locales: Instrumentos financieros argentinos como los “Bopreales” o bonos como el AO27, que ofrecen cobertura si se recalienta el dólar financiero.

Este enfoque no busca obtener grandes ganancias, sino evitar quiebras significativas en períodos de estrés financiero.

Perfil Moderado: equilibrio riesgo-oportunidad

Quien está dispuesto a asumir moderado riesgo busca equilibrio entre protección y crecimiento:

* Refugio + sectores favorecidos: Mantiene parte de la cobertura en oro, pero suma exposición a sectores que podrían beneficiarse si la tensión energiza el mercado, como energía (Exxon Mobil, Chevron) y defensa (Lockheed Martin, RTX).

* Bonos mixtos: Combina bonos en dólares con cobertura inflacionaria local (como el bono TX28).

* Acciones argentinas energéticas: Empresas ligadas al petróleo y gas con potencial de crecimiento si el crudo se mantiene alto (por ejemplo, YPF, Pampa Energía, Vista Energy, Central Puerto).

Perfil Agresivo: retorno potencial alto

Los inversores con alta tolerancia al riesgo aceptan volatilidad en busca de mayores ganancias:

* Acciones de alta beta en EE. UU.: Empresas tecnológicas y de crecimiento como Nvidia, Tesla, AMD, Microsoft, Amazon y Mercado Libre.

* Acciones argentinas cíclicas: Bancos como Grupo Galicia, Banco Macro, Grupo Supervielle y BBVA Argentina suelen moverse con mayor sensibilidad al sentimiento del mercado.

* Bonos largos: Bonos globales de largo plazo (como GD41) o bonos locales con potencial de compresión de spreads si se calma el conflicto.